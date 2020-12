Kallio: Geen probleem dat Pedrosa ‘credits’ krijgt voor KTM-succes

Pedrosa ging aan het eind van 2018 met pensioen uit de MotoGP. Hij werd door KTM aangetrokken als testrijder van het merk. De Spanjaard stond daarmee aan de basis van het succes dat het Oostenrijkse merk het voorbije seizoen boekte. MotoGP-rookie Brad Binder boekte in de Grand Prix van Tsjechië een overwinning, Miguel Oliveira schreef vervolgens de Grand Prix van Stiermarken op zijn naam. KTM-rijder Pol Espargaro stond daarnaast nog vijf keer op het podium en scoorde twee pole-positions.

Kallio is vanaf de eerste dag betrokken geweest bij het MotoGP-project van KTM. Het feit dat Pedrosa veel lof krijgt voor zijn werk bij de renstal uit Mattighofen is geen belediging voor de 38-jarige man uit Valkeakoski. “Ik wist dat Dani de credits zou krijgen als de motor echt beter zou worden”, vertelde hij. “We weten ook dat het niet helemaal zo is. Er zijn veel andere rijders, waaronder ik, die hard gewerkt hebben aan dit project. Natuurlijk was het goed dat Dani bij het team kwam en dat we van hem veel informatie kregen. Hij had veel ervaring met de Honda, dus dat was erg nuttig. Het is zeker dat hij een belangrijk onderdeel is van het testteam, maar voor mij is het [gebrek aan erkenning] is niet frustrerend. Het doet ook gewoon zijn werk.”

Kallio is blij met de bevestiging die hij op bepaalde onderdelen van Pedrosa kreeg. “Van mijn kant was het juist goed om te zien dat Dani heel veel bevestigde van de dingen die ik wilde verbeteren aan de motor, hoe ik mij voelde op de machine en de sterke en zwakke punten. We hadden vergelijkbare plannen en ideeën voor de toekomst met betrekking tot wat we graag willen veranderen aan de motor. Dat is voor mij ook deels het bewijs dat we al op de goede weg waren, ook voordat Dani bij het team kwam.

Kallio kwam tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen in actie als de vervanger van Iker Lecuona, die positief had getest op het coronavirus. Gevraagd of hij meer races verwacht te rijden in de nabije toekomst, zei hij: “Ik heb wat dat betreft geen verwachtingen. Ik weet wel dat ik volgend seizoen deze functie blijf doen, dus ik ben weer de testrijder van KTM. Als er weer een situatie zoals deze is ben ik klaar om op de motor te stappen. Verder hebben we wat betreft wildcards niets op papier staan. Het zou natuurlijk heel mooi zijn om meer te racen, maar dat is op dit moment niet mijn focus.”