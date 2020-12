Barcelona past haarspeldbocht opnieuw aan voor F1 en MotoGP

Bocht 10 werd eerder al een keer veranderd. In 2004 nam de Formule 1 om veiligheidsredenen een tragere haarspeldbocht in gebruik en liet het ook een nieuwe chicane plaatsen voor de laatste bocht. De MotoGP bleef het originele circuit gebruiken tot 2016, toen Moto2-rijder Luis Salom verongelukte in de snelle voorlaatste bocht. Door een grotere uitloopstrook kon de MotoGP in 2018 terugkeren naar de oorspronkelijke versie van die snelle rechterbocht zonder de chicane te gebruiken, maar het bleef wel de F1-versie van bocht 10 gebruiken.

In 2021 zal het circuit van Montmelo andermaal die haarspeldbocht aanpassen. De nieuwste versie komt meer overeen met de originele bocht van voor 2004 met een iets hogere snelheid en grotere radius.

"In januari zal de lay-out van de huidige bocht 10 worden aangepast", laat het circuit weten. "Dit project, dat de voorbije jaren samen met de FIA en FIM werd bestudeerd, zal de veiligheid voor zowel wagens als motoren verbeteren. Voor 2021 heeft het Circuit de Barcelona-Catalunya een nieuwer variant voor bocht 10 uitgetekend, die zich tussen de twee bestaande lay-outs bevindt. Deze verandering zorgt ervoor dat de uitloopstrook kon worden vergroot voor de veiligheid en zorgt ook voor een terugkeer naar de oorsprong van de bocht."

De aanpassing, die positief is voor zowel de Formule 1 als de MotoGP, is het resultaat van een nauwere samenwerking tussen bonden FIA en FIM. Eerder kwam uit die samenwerking ook al de invoering van een nieuw LED-lichtsysteem voor marshalposten.