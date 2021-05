De Italiaan kwam zondag in de warm-up voor de race goed voor de dag op het natte Bugatti Circuit. Hij beleefde over het algemeen een beter raceweekend nadat er tijdens de test in Jerez wat vooruitgang geboekt werd. Al in de derde ronde begon het te regenen en moest er van motor gewisseld worden. De uiteindelijke elfde plaats was niet naar tevredenheid voor Rossi, die de verkeerde bandenkeuze maakte toen het aankwam op een motorwissel. De ervaren coureur dacht voor de soft te kiezen omdat de regen pas later zou komen.

“Het is heel jammer dat we wisselvallige omstandigheden hadden, want ik was heel sterk in de regen”, aldus Rossi. “De warm-up was een goede sessie, toen zagen we dat ik snel was. Op de droge baan was het ook niet heel slecht, dus er had wel een goede race ingezeten. Maar het is jammer dat we het niet beter gedaan hebben. Ik denk dat we ook op de medium-regenband hadden kunnen starten, maar we dachten eigenlijk dat de regen pas veel later zou komen. Dit resultaat is niets speciaals, maar het is een beter weekend waarin we enkele zaken uit de Jerez-test bevestigd hebben gekregen. Het was niet heel slecht, ik had hier voor de top-tien kunnen vechten. Maar zo gaat het nu eenmaal.”

Rossi is de enige coureur die sinds het invoeren van de flag-to-flag races al die wedstrijden gereden heeft, maar genieten deed hij niet. “Ik vind het maar niks, het is zo gevaarlijk. Nog meer dan de stress is het gewoon moeilijk, het is gevaarlijk. Soms moeten we met slicks op de baan rijden, of andersom. Geef mij maar een race van 45 minuten waarin je een ritme aan kunt houden en waar je een strategie kunt kiezen. Dit was verdomde moeilijk.”

Rossi schoot bijzonder weinig op met de elfde plaats. In het kampioenschap staat hij nu op de negentiende plek.