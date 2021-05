Zarco verloor na de start van zijn thuisrace een aantal plekken en kwam tegelijk met de andere coureurs binnen toen de regen met bakken uit de hemel kwam. De Fransman lag na die pitstop op bijna twintig seconden achterstand op de vijfde plaats, maar het opwarmen van de regenbanden nam meer tijd in beslag dan hij dacht. Zarco reed daarna overigens een dijk van een race, hij eindigde op minder dan vier seconden van racewinnaar Jack Miller op de tweede plaats.

“Ik maakte een slechte start en moest Franco [Morbidelli] even ontwijken”, zei Zarco over de openingsfase waarin hij terugviel. “Ik ging te wijd in de eerste bocht en bij het ingaan van de chicane verloor ik meerdere plekken. Na een ronde kwam de regen, maar niemand dook direct naar binnen. Ik ben ook bij ze gebleven en in de tweede ronde met veel meer regen was het zaak om de motor zonder crashes in de pits te brengen. Dat lukte en op de regenbanden kwam ik als vijfde weer op de baan, maar het regende hard en de wind speelde een behoorlijke rol. De referenties op het circuit waren daardoor veranderd en het kostte met de medium achterband toch een paar ronden voordat deze op temperatuur was. Als ik nog aan de overwinning zou denken, had het denk ik om die verloren seconden na de pitstop gedraaid. Maar het is verkeerd om daar teleurgesteld over te zijn. Ik ben heel blij met de tweede plaats, ik voelde me heel comfortabel toen de baan wat droger werd. De achterband werd beter en ik genoot ervan om die jongens weer in te halen.”

"Ik heb genoeg ervaring voor de wereldtitel"

In het kampioenschap staat Zarco nu slechts twaalf punten van klassemensleider Fabio Quartararo. De Pramac Ducati-coureur heeft met het oog op de wereldtitel goede zaken gedaan en hoopt dat door te zetten: “Het is perfect dat je na twee races in Qatar aan kop gaat in het kampioenschap, je moet in je eigen kansen geloven. Ik heb genoeg ervaring, ik heb meer ervaring op de Ducati en er zijn nog een aantal zaken die me helemaal kunnen helpen op deze motor. De motor is goed, het team is klaar. Ik ben er zelf klaar voor, we hebben alleen controle nodig en hopelijk kunnen we de Ducati nog beter maken. Als we op deze manier door kunnen gaan, hebben we een goede kans op de wereldtitel. Het is goed dat we hier twintig punten gehaald hebben.”