In de flag-to-flag race op het Bugatti Circuit van Le Mans kwam Marquez in de voorhoede toen hij als snelste zijn pitstop afwerkte. Hij reed twee seconden weg van Fabio Quartararo, maar crashte in de negende ronde bij het uitkomen van de laatste bocht. “Ik was boos op mezelf omdat de tweede crash totaal onnodig was”, zei Marquez. “Ik dacht meer aan andere dingen, zoals mijn positie op de motor. Ik was gewoon aan het rijden en niet bezig met de omstandigheden op de baan. Dat had dus vrij simpel voorkomen kunnen worden. Over het algemeen was het een positief weekend.”

Over die eerste valpartij maalde Marquez overigens niet aangezien “dat iedereen had kunnen overkomen”. Marquez sloot het weekend uiteindelijk af met vier crashes, meer dan welke MotoGP-coureur ook in Le Mans. Gevraagd door Motorsport.com of het op een bepaalde manier niet goed was dat hij – ondanks zijn fysieke gesteldheid – teleurgesteld was over een verloren race, zei Marquez: “Ja, al ben ik vooral teleurgesteld om de tweede crash, dat was gewoon niet nodig. Dit was mijn fout en ik had niet de volledige controle, de concentratie was even minder. Ik reed snel, misschien te snel en de rijders vooraan gingen juist langzamer dan mij na de eerste crash. Ik was tijdens het rijden met van alles bezig. Ik had in die ronde mijn team laten weten dat ik naar slicks wilde wisselen omdat het circuit er volgens mij klaar voor was. Maar goed, zo is het nu eenmaal. De tweede crash is teleurstellend, de eerste kan iedereen overkomen. We hebben veel crashes gezien.”

Met zestien punten staat Marquez nu op de zeventiende plaats in het kampioenschap. Vooraan deed Fabio Quartararo goede zaken met een podium, hij staat nu met tachtig punten aan kop in het klassement.