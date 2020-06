OTD: Shoey Miller op podium TT Assen was wraak op Honda

Miller tekende voor 2015 een driejarig contract bij Honda en reed het eerste seizoen van dat contract voor LCR Honda. Op de RC213V-RS (Open Class) maakte de coureur echter weinig indruk, bovendien kwam zijn reputatie buiten het circuit onder druk te staan toen hij zich op een negatieve manier liet gelden. Een jaar later maakte hij de overstap naar een nieuwer type van de Honda en verkaste hij naar Marc VDS. In Assen verraste hij vervolgens vriend en vijand door de TT te winnen. Op het podium dronk hij de champagne uit zijn laars, kort daarna werd dat gebruik gekopieerd door Formule 1-coureur en landgenoot Daniel Ricciardo.

Over het bewuste moment zei Miller, naar aanleiding van de Greatest Race-reeks van BT Sport: “Het [de shoey] was een soort van wraak omdat ik in mijn eerste jaar in de MotoGP problemen had met mijn gedrag. Ik kreeg na een shoey tijdens een afterparty zelfs een boete van Honda. Toen ik won, dacht ik: ‘Hier gaan ze me niet voor beboeten!’ en deed ik het.”

Na hevige regen werd de Dutch TT van 2016 enige tijd stilgelegd en hervat toen de omstandigheden beter werden. Miller lag op het moment van de rode vlag op de zevende plaats en de race had wat hem betreft niet hervat hoeven worden. “Het was ongelofelijk toen het halverwege de race begon te regenen”, vervolgde hij. “Ik heb het nog nooit zo zien regenen. Behalve hier in het tropische North Queensland, waar we daadwerkelijk een regenwoud hebben. Op het achterste rechte stuk van Assen stond wel 5 centimeter water, en het ging ook niet weg. Met zoveel vermogen had je alleen maar wielspin, je kon niet op het gas gaan. Het was best gevaarlijk. Ik was eerlijk gezegd al heel blij met mijn resultaat, toen ze de rode vlag zwaaiden. Ik lag zevende en daar had ik al genoegen mee genomen. Toen ze me vertelden dat we weer de baan op moesten, had ik dat liever niet gehad, ik was blij met die P7.”

Miller scoorde vorig jaar nog eens vijf podiumfinishes op de Pramac Ducati en heeft voor 2021 inmiddels een fabriekszitje bij Ducati weten te bemachtigen.

Met medewerking van Lewis Duncan