Fernandez neemt Moto2-zitje van Marquez over

Het Belgische team leverde met Marquez, Franco Morbidelli en Tito Rabat in de laatste zes jaar drie keer de wereldkampioen in de Moto2 af. Het team had Alex Marquez aanvankelijk vastgelegd voor nog een jaar in de tussenklasse, maar de coureur vertrok toen zich een kans aandiende bij het Repsol Honda MotoGP-team. Het is gebruikelijk dat coureurs op het tweede niveau een clausule in hun overeenkomst hebben staan waardoor ze op ieder moment de overstap kunnen maken naar de koningsklasse.

Johann Zarco leek een logische keuze voor het zitje bij Marc VDS, hij gaf toe interesse te hebben, maar het lijkt er nu op dat hij volgend jaar toch verkast naar het MotoGP-team Avintia Ducati. Nu is bevestigd dat Fernandez de plek van Alex Marquez in gaat vullen, hij wordt bij de renstal van Marc van der Straten teamgenoot van Sam Lowes.

“Het is een droom die uitkomt dat ik me verder mag ontwikkelen in dit geweldige team”, zei Fernandez. “Mijn doel is om het maximale te geven en keihard te werken om overwinningen te halen, ik hoop dat ik de kans krijg om voor het wereldkampioenschap te vechten.”

De 22-jarige Spanjaard beleefde dit jaar zijn doorbraak in de Moto2. Hij scoorde drie overwinningen in korte tijd en leek een van de grootste concurrenten voor Marquez in de titelstrijd. In het laatste deel van het seizoen ging het mis voor Fernandez waardoor hij in het eindklassement uiteindelijk op 55 punten van de wereldkampioen eindigde.

Fernandez had voor 2020 nog een contract bij het Moto2-team van Pons waar hij opnieuw samen met Lorenzo Baldassarri zou rijden. Pons heeft MotoE-coureur Hector Garzo bereid gevonden om te testen in Valencia, deze coureur is ook een van de kandidaten om het zitje volgend seizoen in te nemen.