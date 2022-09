Geen gewonden bij brand in Marc VDS-pitbox op Motegi

De brand ontstond aan het begin van de Japanse avond in de pitbox van de Belgische Moto2-formatie Marc VDS toen er een motorstarter ontplofte die op dat moment opgeladen werd. Dankzij snel handelen van het team en de monteurs van Suzuki en Aprilia, die de aangrenzende pitboxen bezetten, kon een grotere brand in pitbox 12 voorkomen worden.

Wel ontstond er hevige rookontwikkeling bij Marc VDS. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de tapijten die op dat moment in de pitbox gelegd werden. De brandweerlieden van het circuit namen het bluswerk over waardoor de brand redelijk snel onder controle was. Bij de brand zijn de beide motoren van coureurs Sam Lowes en Tony Arbolino onbeschadigd gebleven, het is nog niet helemaal duidelijk hoe de verdere schade eruitziet.

"Gelukkig zijn al onze teamleden ongedeerd na de brand in de pitbox", laat het team in een korte verklaring weten. "We danken iedereen die zich over ons ontfermd heeft en de mensen op locatie die snel gereageerd hebben."

Het is niet de eerste keer dat er brand is in de MotoGP-paddock. In Sepang ontstond er in 2018 brand bij Suzuki. Daarbij ging een van de motoren grotendeels in vlammen op. Vorig jaar ging de paddock van Termas de Rio Hondo in vlammen op, al was de MotoGP destijds niet aanwezig op het circuit. Ook de elektrische MotoE-klasse heeft al meerdere branden gehad in haar korte bestaan.

