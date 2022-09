Bagnaia: Heb geen teamorders nodig om MotoGP-titel te winnen

Ducati-kopman Francesco Bagnaia stond gedurende de zomer op 91 punten achterstand van Fabio Quartararo, maar een reeks sterke races en pech van Quartararo betekent dat het verschil bij het ingaan van de laatste vijf races nog slechts tien minuten bedraagt. Dat verschil had nog kleiner kunnen zijn als Enea Bastianini zich in de slotfase van de Grand Prix van Aragon gedeisd had gehouden. De Gresini-rijder sloeg in de laatste ronde toe en haalde Bagnaia in voor zijn vierde overwinning van het seizoen. Hoewel men bij Ducati niet graag teamorders toepast, leek het management toch niet heel erg onder de indruk van de actie die Bastianini plaatste.

Bagnaia denkt echter dat hij het ook zonder teamorders af kan. “Eerlijk gezegd heb ik geen hulp nodig om vooraan mee te doen”, zegt Bagnaia in Motegi, waar dit weekend de zestiende ronde van het kampioenschap verreden wordt. "Ik win liever echt op de baan en niet omdat iemand mij er voorbij laat. Maar ik neem hier ook geen beslissing over. Ik heb aangegeven dat ik het niet anders wil, ik wil het doen zoals ik het doe. Als ze iets anders beslissen, dan heeft dat in ieder geval niets met mij te maken. Ik wil racen, ik wil vooraan rijden en proberen om te winnen. Dat is mijn belangrijkste doel, net zoals ik in Misano en Aragon deed."

Bastianini: “Ik hoef niet in dienst te rijden”

Gresini-rijder Bastianini staat op 48 punten achterstand van Quartararo en heeft in theorie ook zeker nog een kans op de titel. De Italiaan, die zondag zijn vierde overwinning van het seizoen boekte, heeft geen instructies ontvangen van Ducati om in dienst van Bagnaia te rijden. “Er worden veel vragen gesteld over deze situatie”, zegt Bastianini. “De media pusht het ook heel erg. Maar ik denk dat de situatie in mijn box op dit moment voor zich spreekt. Het gevoel is goed en denk ook dat Ducati weet hoe het momenteel gaat. Ik heb geen teamorders en we zullen zien hoe dat in de toekomst gaat als Pecco vooraan zit. Ik sta er beter voor in het kampioenschap, maar op dit moment is er maar één opdracht: ik moet alles doen om snel te zijn.”