Espargaro ontspannen in MotoGP-titelstrijd: “Ik krijg nog kansen”

Aleix Espargaro heeft met een achterstand van minder dan één Grand Prix-overwinning weer zicht op de eindzege in het MotoGP-kampioenschap. Espargaro scoorde dit seizoen in Argentinië een zege en stond daarna nog vijfmaal op het podium. Met nog slechts vijf races te gaan ligt het kampioenschap weer helemaal open. Espargaro kijkt er nu met de nodige ontspanning naar nadat het hem eerder dit seizoen vrij hoog zat toen het ineens heel goed ging met Aprilia. Het resulteerde in een zware crash in Silverstone, waardoor de 32-jarige rijder zijn hielbeen brak.

Nu is de ontspanning terug, stelt de Spanjaard aan de vooravond van de Grand Prix van Japan. “Ik moet zeggen dat ik halverwege het seizoen wel wat druk begon te voelen toen ik elke week op het podium stond, ik realiseerde me dat de kans bestond om tot het eind van dit seizoen voor de titel te vechten”, zegt Espargaro. “Nu voel ik meer ontspanning. Ik geniet er dit jaar meer van, ook met mijn familie als ik niet op het circuit ben. Elk moment van dit seizoen zal ik nooit meer vergeten. Daarom ben ik ook ontspannen. Ik weet dat ik nog kansen ga krijgen, dus ik doe nog steeds hetzelfde als in Qatar: geen fouten maken en proberen om ervan te genieten.”

Voor het eerst in drie jaar staat de Japanse Grand Prix dit weekend weer op het programma. Espargaro is een van de negen rijders die meer dan één MotoGP-race gereden heeft op het circuit van Motegi, Quartararo en Bagnaia hebben er alleen in 2019 gereden. Espargaro denkt niet dat het veel effect gaat hebben.

“Dat telt niet heel erg mee”, zegt Espargaro. “Ik heb de race van 2019 gekeken en Fabio presteerde geweldig. Hij bleef op een seconde van Marc [Marquez] en dat is best lastig in je debuutjaar. Pecco heeft hier ook al gereden, maar we kennen het allemaal van de lichtere klassen. Het circuit is bekend. Daarbij komt dat de motoren sinds 2019 dusdanig veranderd zijn. We hebben veel nieuwe tools op de motor, de constructie van de Michelin-banden is veranderd. Ik denk dat het voor iedereen nieuw gaat zijn.”