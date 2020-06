Petrucci naar Tech 3 bewijst dat KTM het team 'als gelijke' ziet

Donderdag kondigde KTM de volledige line-up van het fabrieksteam en satellietteam Tech 3 aan voor 2021. De van Ducati overgenomen Petrucci neemt naast rookie Iker Lecuona plaats bij de laatstgenoemde formatie, terwijl Miguel Oliveira de stap naar het fabrieksteam zet. Hij wordt de nieuwe teamgenoot van Brad Binder. Petrucci en Lecuona hebben allebei een fabriekscontract met KTM en krijgen volledige ondersteuning van de Oostenrijkse fabrikant. Toch waren er wat gefronste wenkbrauwen toen bleek dat Petrucci niet het vacante zitje van de naar Honda vertrekkende Pol Espargaro kreeg.

Poncharal begrijpt dat, maar benadrukt dat het management van KTM een gelijkwaardig speelveld beloofd heeft wat betreft de ontwikkelingskansen voor de vier rijders. “Het was een lastig besluit van Pit Beirer, de motorsportdirecteur van KTM – [manager van het fabrieksteam van KTM] Mike Leitner en ik waren er ook bij betrokken – waar Danilo en Miguel geplaatst moesten worden en hoe het team georganiseerd moet zijn”, vertelde Poncharal aan MotoGP.com.

“Het feit dat wij Danilo bij ons hebben, benadrukt denk ik dat KTM geen fabrieksteam en satellietoperatie heeft. We hebben gewoon vier fabriekscoureurs. Natuurlijk zijn we twee organisaties, maar de steun van KTM voor de vier rijders is exact hetzelfde. Soms geloven mensen je niet als je dat zegt, maar het feit dat de meest ervaren MotoGP-rijder bij Tech 3 komt, houdt in dat ze allemaal dezelfde steun krijgen. Hij [Beirer] vertelde mij dat, als er een onderdeel komt dat een ontwikkelingsonderdeel is, dat het onderdeel naar de best geklasseerde KTM-rijder gaat, ongeacht het team.”

De ontwikkeling van de motoren in de MotoGP voor dit jaar is bevroren en alle fabrikanten beginnen volgend jaar ook nog met hun 2020-motoren. Dat is het gevolg van maatregelen om de kosten te drukken, die vanwege het coronavirus ingevoerd zijn. Na de Qatarese Grand Prix van 2021 gelden de normale ontwikkelingsregels weer voor zowel concessie als ook niet-concessie fabrikanten.