Officieel: KTM bevestigt komst van Petrucci bij Tech 3

Petrucci is de ervaren coureur waar KTM na het vertrek van Pol Espargaro richting Honda naar zocht. KTM kiest er echter voor om de eigen jeugd een kans te geven. Binder mag een jaar langer bij het fabrieksteam blijven, Oliveira maakt - nadat hij vorig jaar al op de nominatie stond als vervanger van Johann Zarco - nu dan toch promotie. Petrucci moet het doen met een plek bij Tech 3, waar ook Iker Lecuona contractverlenging heeft gekregen.

De Oostenrijkse formatie verloor de afgelopen weken twee belangrijke kopstukken van het MotoGP-project. Espargaro heeft voor 2021 een mondelinge overeenkomst gesloten met Honda, kon Motorsport.com enkele weken geleden melden. Hij wordt daar teamgenoot van wereldkampioen Marc Marquez. Ook kon deze site melden dat Moto2-coureur en toptalent Jorge Martin onderweg is naar MotoGP-satellietteam Pramac Ducati. De officiële bevestiging van die overstap laat nog op zich wachten vanwege een clausule in zijn MotoGP-contract.

"Het is een genot om te zien dat we vier hongerige coureurs in ons MotoGP-programma hebben", zei KTM Motorsport-baas Pit Beirer. "Brad en Miguel hebben een goede band met elkaar en hebben hun talent getoond gedurende alle fases van hun carrière. We geloven dat zij gemotiveerd zijn om ons MotoGP-project vooruit te stuwen. Hetzelfde geldt ook voor Red Bull KTM Tech 3 waar we blij zijn met de aankondiging van Danilo. Hij heeft veel ervaring, maar het is ook een rijder die gecommitteerd is en de juiste houding heeft. We geloven dat hij nog altijd wat kan tonen in de MotoGP. Aan de ene kant investeren we in de MotoGP-kopmannen van de toekomst, maar zij kunnen ook in 2021 al schitteren. Dat zou heel mooi zijn. We hebben nu twee teams, maar eigenlijk is het een groot team met vier atleten op dezelfde motoren met dezelfde mogelijkheden."

Petrucci zat op zijn beurt bij Ducati al enige tijd op een doodlopend spoor. Eind vorig jaar deden geruchten de ronde dat de man uit Terni vroegtijdig vervangen zou worden door Pramac-rijder Jack Miller. Na een overwinning tijdens de Grand Prix van Italië kwam de sympathieke coureur in een vormcrisis terecht. Een tussentijdse wissel kwam er uiteindelijk niet, maar het was in een vroeg stadium al duidelijk dat Petrucci na 2020 niet bij het fabrieksteam van Ducati zou blijven. Ducati had in de MotoGP geen plek meer voor Petrucci, maar bood hem wel een zitje aan in het WK Superbikes. De coureur is van mening dat hij nog niet klaar is in de MotoGP en zocht zijn heil bij KTM. Eerder werd hij ook al gelinkt aan Aprilia.

De gesprekken met KTM verliepen behoorlijk voortvarend. Vorige week liet de manager van Petrucci aan Gazzetta dello Sport weten dat het eerste gesprek ‘erg positief’ verlopen was. Motorsport.com kon daarop echter al melden dat het gesprek niet alleen positief verlopen was, maar dat er ook meteen een handtekening gezet werd voor de plek bij KTM Tech 3. Binder en Oliveira vormen in 2021 dus het rijderspaar bij het fabrieksteam en dat is in meerdere opzichten een opvallende keuze. Binder heeft nog geen race gereden in de MotoGP nadat hij dit jaar zijn debuut zou maken, Oliveira kende op zijn beurt een behoorlijk wisselvallig eerste seizoen in de koningsklasse.

MotoGP-debutant Iker Lecuona heeft overigens ook contractverlenging gekregen. De voormalig Moto2-rijder blijft in 2021 bij het team van Hervé Poncharal.