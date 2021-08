Rossi geniet van chaos: “Echt heerlijk om zo te racen”

Rossi was zondagmiddag bezig aan een tamelijk kansloze missie toen de regen in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix met bakken uit de hemel kwam. De kopgroep kwam met uitzondering van de latere racewinnaar Brad Binder naar binnen en wisselde naar regenbanden, Rossi besloot op de baan te blijven en de race op de gebruikte slicks uit te rijden. Op een gegeven moment lag de Italiaan zelfs even op de derde plaats, maar in de laatste ronden waren er andere rijders die iets meer snelheid hadden. Desondanks stond Rossi de wereldpers na afloop van de race met een grote glimlach te woord.

“Het was een ongelofelijke race want het omslagpunt van de jongens die overstapten naar de regenbanden en de anderen die op slicks bleven was in de laatste drie bochten”, vertelde Rossi. “Het was echt leuk om zo te racen. Ik besloot niet binnen te komen omdat er nog maar vijf ronden te rijden waren en dat was de juiste keuze. Ik verbeterde mijn positie en met twee ronden te gaan had ik een hele goede positie. Helaas was het aan het eind heel lastig om in de regen overeind te blijven. Op een bepaald moment stond ik ook op het podium, dat maakte het nog spannender. Uiteindelijk is dit een goed resultaat. We hebben punten gescoord en dat is belangrijk voor mij en het team. We zitten in een moeilijke fase, maar we gaan nu naar huis met punten. Op papier waren dit voor ons de moeilijkste races op een moeilijk circuit. We zijn tevreden.”

Rossi vertrouwde op zijn instinct toen hij voelde dat het hard begon te regenen. Met een pitstop had hij ongeveer een minuut verloren, veel tijd met nog een paar ronden te gaan. Desalniettemin vond hij de omstandigheden heel extreem. “Dit was niet normaal, in dit soort omstandigheden ga je nooit op deze manier door. De regen begon heel langzaam. In de eerste ronden was het een probleem in maar een paar bochten, maar verder was het droog. Ik kon de banden en remmen op temperatuur houden, je moet heel vloeiend rijden en dan zit er nog wel wat gang in. De laatste anderhalve ronde was heel moeilijk, de motor was overal aan het spinnen en het was heel makkelijk om een fout te maken. Je moest echt opletten, maar het was de juiste keuze dat we niet gestopt zijn.”

Na afloop werd de achtste plaats van “Het was een geweldig moment. Ik wist dat ik vandaag met Luca kon vechten, we zaten in de trainingen steeds bij elkaar in de buurt. We volgden elkaar steeds. Ook met Lecuona heb ik dit jaar al vaak gevochten, maar het probleem is dat ik in m’n eentje even oud ben als Lecuona en Marini samen. Dat was positief, we hebben gelachen. Mijn broer was ook heel blij, hij verdiende een goed resultaat. Volgens mij wilden zij wisselen, maar veranderden ze van mening toen ze zagen dat ik doorreed. Dus eigenlijk moeten ze mij bedanken”, zei de Italiaan met een brede glimlach.

Het feit dat de race voor een tribune vol knalgele petjes verreden werd, maakt het voor Rossi nog mooier: “Dat was heel mooi, het was voor het eerst dat we weer een volle bak hadden. Dit was weer een normale situatie, er waren heel veel mensen op het circuit en veel mensen met gele kleding en petjes. De sfeer was goed en de uitloopronde na de finish was heel emotioneel. Ook het circuit bedankte me met de helikopter en een grote vlag. Ook op de KTM-tribune bedankten ze mij, dat was echt prachtig.”

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images