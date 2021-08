Binder kwam eigenlijk niet in het stuk voor totdat het enkele ronden voor het einde serieus begon te regenen. De Zuid-Afrikaan vond aansluiting in het kopgroepje toen het tempo drastisch zakte als gevolg van de drijfnatte baan. Waar Fabio Quartararo, Marc Marquez, Joan Mir, Jorge Martin en Pecco Bagnaia in de pits kwamen, bleef Binder buiten. “Toen ik iedereen naar de pits zag gaan, zag ik een kans om ervoor te gaan”, vertelde hij. “Ik riskeerde het liever om te crashen dan dat ik weer een kleurloze top-vijf zou scoren. Dit was voor ons een belangrijke race, dit is voor KTM en Red Bull een hele belangrijke wedstrijd. Ik heb hier in Moto2 gewonnen en ik weet wat het voor ze betekent.”

Binder wist dat er geen weg terug was op het moment dat hij ervoor koos om niet binnen te komen, maar maakte de keuze bewust omdat de motor op de droge baan naar eigen zeggen voor geen meter ging. “Ik wist dat ik niet meer naar binnen kon als ik niet met de anderen meeging. Ik heb het gered tot het eind van de race, al was een gebrek aan remmen wel het grootste probleem. De carbonremmen werden te koud en deden niets meer, zodra de achterband afkoelde ging het ook niet meer om echt op het gas te gaan. Ik heb een paar keer gedacht dat het voorbij was, maar op de een of andere manier bleef ik overeind en haalde ik de finish. Ik ben heel gelukkig dat deze gok zich uitbetaald heeft.”

Zelfs in de laatste ronde had Binder geen idee of hij de finish met een voorsprong zou halen. “De laatste ronde was voor mij een groot raadsel. Ik wist dat ik negen seconden voorsprong had op de coureur op de tweede plaats, maar negen seconden is niet veel als ik op slicks rijd en zij op de regenbanden. Ik wist niet wat er aan de hand was, ik moest gewoon alles geven en als ik dat niet gedaan had, was het misschien nog wel beter gegaan. Ik ging in de eerste bocht van de baan, kon niet remmen en ging ook bijna van de baan door het gas geven. Uiteindelijk werkte het en dus maakt het niet zoveel meer uit.”

Binder haalde de finish met een voorsprong van 12 seconden, maar kreeg in de eindfase nog een tijdstraf van drie seconden omdat hij de track limits overschreden had. Deze straf had geen invloed op het uiteindelijke resultaat. Francesco Bagnaia en Jorge Martin eindigden als tweede en derde.