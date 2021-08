Met goed gevulde tribunes op de Red Bull Ring maakten de twintig coureurs zich op voor de Grand Prix van Oostenrijk. Wederom waren nerveuze blikken gericht op de hemel aangezien de weersverwachtingen om precies 14.00 uur regen gaven. Waar het vorige week rond dezelfde tijd droog bleef, werd de belofte deze keer wel ingelost. Het druppelde een paar minuten voor de start inderdaad, maar desondanks werd het bord ‘dry race’ geheven. Het betekende dat coureurs op slicks en een droge set-up moesten vertrekken in de 28 ronden durende Oostenrijkse GP. Pramac Ducati-coureur Jorge Martin mocht de wedstrijd van pole-position aanvangen op jacht naar een tweede overwinning op rij. Mocht hij daarin slagen, zou hij de eerste coureur zijn die daarin slaagde sinds 1973.

Martin maakte de kopstart en dook ruim als eerste de eerste bocht in, maar lang kon hij er niet van genieten. Pecco Bagnaia nam de koppositie al snel over terwijl marshals de witte vlaggen tevoorschijn haalden ten teken dat het mogelijk was om te wisselen naar een andere motor. Martin kende geen beste eerste ronde, hij werd nog geraakte door Quartararo. De Fransman verloor daardoor wat plekken. Martin bleef zitten op de tweede plaats, maar het duurde niet lang voordat zijn teamgenoot Johann Zarco langszij kwam. Ook Marc Marquez kende een goede start, hij wisselde kort voor het begin van de race naar de zachte achterband en kon daarmee aanvallen. De Spanjaard vertrouwde erop dat het op enig moment serieus zou gaan regenen.

Marquez zat in de sandwich bij de Ducati’s, die met drie man in de top-vier vertegenwoordigd waren. Ook Quartararo herstelde zich na een mindere start, hij vond aansluiting bij het groepje. De WK-leider zette in de vijfde ronde een agressieve actie in bij Zarco waardoor de drie koplopers Bagnaia, Martin en Marquez een gaatje sloegen. Lang duurde het niet, de onervaren Martin plaatste niet veel later een aanval bij merkgenoot Bagnaia, maar ging veel te wijd. De winnaar van een week geleden verloor drie plekken want ook Quartararo had de aansluiting te pakken. Het leverde een schitterend duel op waarbij Quartararo uiteindelijk naar de tweede plaats ging.

De regenvlaggen werden aan het begin van de achtste ronde gezwaaid en de regendruppels waren zichtbaar op de onboardcamera’s van de coureurs. Het was echter niet genoeg om de rijders meteen naar binnen te halen voor een motorwissel. Quartararo wilde wel profiteren van de situatie en nam de eerste plaats ten koste van Bagnaia over. De Ducatist gaf zich echter niet gewonnen en zette zijn GP21 bij de eerste bocht weer langszij. Quartararo ging zelfs even buiten de baan en moest zich herpakken op de tweede plaats. Het tempo aan het front lag niet bijster hoog waardoor een hele groep rijders binnen schot bleef. Jack Miller en Joan Mir wisten op de zesde en zevende plaats dat ze nog kans maakten terwijl ook het KTM-duo Brad Binder en Miguel Oliveria de aansluiting hielden voor de enige Aprilia-rijder Aleix Espargaro.

Inmiddels was het weer gestopt met druppelen en wisten coureurs dat ze nog even door konden op slicks, wel waren er signalen van onweer in de omgeving van het circuit. Aan de kop van de wedstrijd voerde Bagnaia, jagend op zijn eerste MotoGP-zege, het tempo een beetje op. Quartararo en Marquez konden volgen, Martin leek met Zarco en Mir in zijn kielzog af te haken in de directe strijd om de overwinning. Dat Zarco op de limiet zat, werd kort daarna duidelijk toen de Fransman bij het insturen crashte. Op dezelfde plek waar hij zondagochtend in de warm-up ten val kwam, bocht 9, ging het nu weer mis. Daarmee liet hij een flinke steek vallen in de titelstrijd met zijn directe rivaal Quartararo in de top-drie.

Met nog negen ronden te gaan werd de strijd om de podiumplekken intenser toen Marquez de aanval inzette. Quartararo reageerde door extreem laat te remmen voor bocht 3, maar hij ging desondanks wijd en Marquez nam de tweede plaats over. Er was op de Red Bull Ring wederom een duel in de maak tussen een Ducati-rijder en Marquez, iets dat we in het verleden veelvuldig gezien hebben. Marquez reed het gaatje naar Bagnaia in een mum van tijd dicht en zette de aanval weer voor de leiding in de wedstrijd. In bocht 3 werden op dat moment ook de regenvlaggen gezwaaid. Bagnaia werd even van de wijs gebracht, maar herstelde zich en pakte de koppositie even later terug.

Terwijl het duel tussen Bagnaia en Marquez zich aan de kop afspeelde, hield Quartararo zijn twee voorgangers in de gaten. Terwijl dat gebeurde waren Jack Miller en Alex Rins aan het eind van de 23ste ronde de eerste rijders die enigszins onverwacht in de pits kwamen. Zij wisselden naar de regenmotoren terwijl de regen echt serieus begon te vallen. Marquez ging naar de leiding in de wedstrijd terwijl de vier achtervolgers op een postzegel achter elkaar reden. Ze reden uiterst voorzichtig, maar Quartararo, Marquez, Mir, Martin en Bagnaia kwamen naar binnen. Alleen Brad Binder en Aleix Espargaro besloten nog een ronde door te zetten en gingen daardoor met twee ronden te gaan aan de leiding.

Binder besloot ook de volgende ronde buiten te blijven. Hij was flink langzamer, maar de achtervolgers maakten niet genoeg terrein goed. Marquez was intussen ten val gekomen in de jacht op succes. De achtvoudig wereldkampioen verloor de voorkant bij het insturen van bocht 1 en verloor zijn kans op een overwinning. Vooraan reed Espargaro op tien seconden van Binder met een drietal in de strijd om de derde plek: Iker Lecuona, Luca Marini en - jawel - Valentino Rossi deden mee om de knikkers. Die strijd werd nog veel groter in de laatste ronden, maar vooraan kon niemand voorkomen dat Brad Binder met een sensationele overwinning aan de haal ging.

De Zuid-Afrikaan ging uiterst langzaam door de laatste bochten, maar bleef overeind en boekte zijn tweede overwinning. Binder kreeg aan het eind van de race nog een tijdstraf van drie seconden, maar ook dat was niet genoeg om hem van de overwinning te houden. In de strijd om de andere podiumplekken waren het de coureurs die wel van motor gewisseld waren, die nog naar voren kwamen. Bagnaia reed langs het groepje met Marini, Rossi en Espargaro. De Ducati-coureur pakte de tweede plaats terwijl MotoGP-rookie Martin ook beloond werd met een podium. Hij werd derde.

Joan Mir reed nog naar de vierde plaats met Luca Marini op de vijfde plaats. De jonge Italiaan was de tweede coureur op slicks terwijl Iker Lecuona op de zesde plaats eindigde. Quartararo sleepte nog een zevende plaats uit het vuur met Valentino Rossi op de achtste plaats. De 42-jarige Italiaan had zich overduidelijk vermaakt en was dolblij voor zijn jongere broer. Alex Marquez en Aleix Espargaro maakten de top-tien compleet.

Miller kwam als elfde aan de finish voor Danilo Petrucci en Takaaki Nakagami. Alex Rins werd veertiende, Marc Marquez sleepte nog een punt uit het vuur. Hij werd ondanks zijn crash en de motorwissel vijftiende, net voor teamgenoot Pol Espargaro. Cal Crutchlow was de hekkensluiter.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk