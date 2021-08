Marquez gebruikt voor bijna elke race pijnstillers

Marquez was in de chaotische GP van Oostenrijk bijna de hele race betrokken in het duel om de overwinning, maar eindigde uiteindelijk op de vijftiende plaats na een crash in de slotfase van de wedstrijd. Ondanks dat hij in juni de GP van Duitsland op zijn naam schreef was zondag de eerste keer dit seizoen dat Marquez sterk voor de dag kwam op een circuit waar lichamelijk veel gevraagd wordt van een rijder. Marquez gaf na afloop van de race toe dat hij pijnstillers gebruikt om op niveau te kunnen racen.

“Behalve in Duitsland, daar was het niet nodig, en vorig weekend. Maar verder heb ik bijna alle weekenden wel een injectie moeten nemen, misschien drie of vier weekenden niet”, zei Marquez over het nemen van pijnstillers. “Het hangt af van het gevoel, het is Enantyum. Dat kun je gewoon bij de apotheek krijgen, het wordt in de spieren gespoten en dan heeft het meer effect en werkt het sneller. Ik gebruik het liever niet omdat ik weet dat ik me dan morgen slechter voel, maar in de race helpt het zeker. Ik heb pijn, maar ik kan toch iets meer kracht zetten.”

"Bidden dat het regent, bidden dat het droog blijft"

Ondanks de crash was Marquez blij dat hij op de droge baan mee kon dingen om de prijzen. Dat was te danken aan een late keuze voor de zachtste achterband terwijl de rest van de grid op mediums van start ging. Volgens Marquez was dat de enige band waar hij zich goed mee voelde. Het leek op een gok dat het een flag-to-flag race zou worden, maar uiteindelijk had dat niet gehoeven van de Spanjaard.

“Voor de buitenwereld leek het op een gok of dat Honda risico wilde nemen”, zei Marquez op een vraag van Motorsport.com. “We hebben het zaterdag geprobeerd tijdens de vierde training en dat ging niet slecht. Met onze ervaring werkte deze band goed, soms moet je bij de Michelins niet te veel kijken naar de compound. Je moet gewoon weten welk gevoel je hebt met een band, dit jaar hebben we vaak problemen gehad met de grip aan de achterkant. Met de softs konden we zeker tien tot vijftien ronden goed meekomen, maar nu voelde ik me aan het eind van de race veel sterker dan aan het begin. Voor de race was ik aan het bidden dat het zou gaan regenen, maar tijdens de race hoopte ik maar dat de regen weg zou blijven. Ik voelde me heel goed. Het is goed nieuws dat we vandaag zo hard en constant hebben kunnen rijden, maar ik heb al tegen Honda gezegd dat het niet genoeg is. We moeten blijven werken, ik deed wel degelijk mee om de knikkers maar moest veel risico nemen. Als we in de toekomst weer voor een kampioenschap willen vechten, moeten we sneller zijn. Dan zijn er nog wel wat verbeterpunten.”