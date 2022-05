Pramac presenteert nieuwe livery voor rest van MotoGP-seizoen 2022

Pramac Racing maakte er in de voorbije jaren traditie van om voor het MotoGP-weekend in Mugello met een aangepaste livery voor de dag te komen. Het was een manier om de samenwerking met Lamborghini extra in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar wordt die traditie van de aangepaste kleurstellingen voortgezet, al gaat het nu niet om het geel en zwart van Lamborghini.

Ditmaal wordt het over een andere boeg gegooid door de komst van Prima als nieuwe sponsor, een Italiaanse verzekeringsmaatschappij. Om deze nieuwe partner tegemoet te komen, is het overwegend rode ontwerp van Pramac ingeruild voor een livery met beduidend meer paars erin. Paars overheerst vanaf dit weekend zelfs op de machines van Jorge Martin en Johann Zarco. De kleurstelling wordt gecompleteerd door rode, witte en blauwe accenten. Belangrijk verschil met de voorbije jaren is dat het anno 2022 niet om een eenmalige actie voor de race in Mugello gaat. Door de nieuwe sponsordeal zullen de Pramac-fietsen er de rest van het MotoGP-seizoen zo uitzien.

De Pramac-motoren zijn overigens niet de enige creaties die dit weekeinde van een andere kleurstelling worden voorzien. Zo komt Ducati-testcoureur Michele Pirro ook in actie op een wildcard. Hij zal dit doen op een motor die is gehuld in de kleuren van Aruba.it, oftewel een livery die identiek is aan die van Ducati in het wereldkampioenschap superbikes.