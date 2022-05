Aprilia en RNF naderen akkoord over samenwerking in MotoGP 2023

Alhoewel de deal nog niet getekend is, heeft Motorsport.com vernomen dat beide teams voorafgaand aan het MotoGP-weekend in Barcelona (volgende week) graag tot een akkoord willen komen. Alles wijst erop dat RNF (het voormalige SRT, Sepang Racing Team) na vier jaren met Yamaha een andere weg inslaat. RNF heeft de kwestie in Le Mans besproken met Yamaha, al gaf het Japanse merk toen aan meer tijd nodig te hebben. De terugkoppeling die er in Italië is gegeven vanuit Yamaha, stemt RNF echter nog altijd niet tevreden.

De bakens zijn daardoor verzet naar Aprilia, dat al langer een satellietteam wil. Een gebrekkige infrastructuur aan de ene kant en het gebrek aan attractieve partners aan de andere kant maakten dat lange tijd lastig, maar die hordes lijken nu grotendeels genomen. Zo liet Massimo Rivola recent aan Motorsport.com weten dat hij de samenwerking met een satellietteam nog steeds zeer zou toejuichen. Met RNF lijkt men alsnog een aantrekkelijke partner te vinden, waardoor de gesprekken vergevorderd zijn. De rijdersbezetting voor 2023 is ook al onderdeel van gesprek, waarbij Celestino Vietti - de huidige leider in het Moto2-kampioenschap - in beeld is.

De overstap van RNF zou logischerwijs gevolgen hebben voor Yamaha, dat dan zonder satellietteam zit. Het is momenteel nog onduidelijk of Yamaha volgend jaar met slechts twee motoren deelneemt of dat er een nieuw satellietteam kan worden gestrikt, bijvoorbeeld door in het gat te springen dat Suzuki achterlaat. RNF-teambaas Razlan Razali zou in ieder geval ontevreden zijn over de behandeling door Yamaha, zeker gezien het bedrag dat er overgemaakt moet worden aan de Japanse constructeur. Die kosten liggen voor een klantenteam bij Yamaha hoger dan bij Aprilia en Ducati, hetgeen de gesprekken met het merk uit Noale ook interessant maken voor RNF. Dat laatste geldt ook vanuit commercieel oogpunt. Met WithU heeft RNF dit jaar een Italiaanse hoofdsponsor en ook die zou niet onwelwillend tegenover een samenwerking met een Italiaanse fabrikant staan.