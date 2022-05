Espargaro en Viñales blijven Aprilia MotoGP tot en met 2024 trouw

Sinds de Grand Prix van Aragon van 2021 zijn Aleix Espargaro en Maverick Viñales de rijders van het MotoGP-team van Aprilia, maar van beide rijders zou het contract eind 2022 aflopen. Alle seinen staan echter op groen voor een langere samenwerking met beide rijders, want zowel Espargaro als Viñales heeft zich voor nog eens twee jaar aan de fabrikant verbonden. Dat maakte Aprilia donderdag bekend tijdens een persconferentie in de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix.

Aprilia en Espargaro zijn al enige tijd in gesprek over een verlenging van het contract. Na het behalen van zijn eerste MotoGP-zege in Argentinië gaf de Spanjaard aan dat de eerste gesprekken niet verliepen zoals hij had gehoopt en na de Franse Grand Prix van vorige week gaf hij toe dat de gesprekken nog altijd stroef verliepen. Wel werd altijd verwacht dat beide partijen elkaar zouden vinden, mede doordat Espargaro met een zege en nog drie podiumplekken momenteel slechts vier punten achter WK-leider Fabio Quartararo staat. Het grootste struikelblok was geld, maar op dat vlak zijn Aprilia en Espargaro nu ook bij elkaar gekomen. De 32-jarige rijder tekent tot en met eind 2024 en gaat naar verluidt zo’n twee miljoen euro per jaar verdienen.

"Deze bevestiging was precies waar de dokter naar vroeg", zegt Espargaro. "We hebben samen hard gewerkt en zijn samen gegroeid. We waren de hoop, nu zijn we de realiteit. In 2021 hebben we al duidelijke signalen van onze stappen vooruit gezien en nu strijden we consistent met de besten ter wereld. Het vervult mij met trots om dat met Aprilia te blijven doen. We kunnen nog verder groeien en dat willen we op de baan laten zien."

Teamgenoot Viñales heeft het dit jaar wat lastiger in zijn eerste volledige seizoen als fabrieksrijder van Aprilia, nadat hij halverwege 2021 over kwam van Yamaha. Ondanks die moeizame start krijgt de negenvoudig GP-winnaar het vertrouwen van de fabrikant, want hij blijft ook in 2023 en 2024 Espargaro’s teamgenoot. Momenteel staat Viñales op de dertiende positie in het kampioenschap met 33 punten. Zijn beste resultaat dit seizoen is de zevende plek in Argentinië. "Ik ben heel blij dat ik mijn werk bij Aprilia kan vervolgen", stelt de Spanjaard. "Ik geloof in dit project en ik ben blij er onderdeel van te zijn. Ik heb met Aprilia een fantastische omgeving gevonden en deze bevestiging geeft mij de rust om het team en mezelf op de manier te laten groeien die wij verdienen."

Met de contractverlenging van Espargaro is een belangrijk puzzelstukje op de rijdersmarkt nu op zijn plekje gevallen. Die rijdersmarkt is dit jaar vrij chaotisch, mede door het aangekondigde vertrek van Suzuki uit de MotoGP. Joan Mir, de wereldkampioen van 2020, lijkt topfavoriet te zijn om Pol Espargaro te vervangen bij het fabrieksteam van Honda, terwijl Alex Rins heeft bevestigd dat hij gesprekken heeft gevoerd met KTM en Yamaha. Aprilia staat er intussen voor open om vanaf 2023 twee motoren te leveren aan een satellietteam. Met name Leopard Racing – dat diverse Moto3-titels heeft gewonnen – heeft interesse getoond in deelname aan de MotoGP en een samenwerking met Aprilia.