De officiële bevestiging moet ergens in de komende weken komen. Waarschijnlijk gaat dit over twee weken plaatsvinden op de Red Bull Ring, de thuiswedstrijd van KTM. De Spaanse coureur keert dan na twee moeilijke seizoenen bij Honda terug op het oude nest. In zijn eerste mediasessie sinds de vijf weken durende zomerstop maakte de jongste van de Espargaro-broers een eind aan de speculaties over zijn toekomst. “Ik kan niets zeggen, maar ik heb duidelijkheid over mijn toekomst”, zegt Espargaro. “Ik heb voor twee jaar getekend en ik ga naar het team waar ik heen wil. Ik heb echt geluk. Ik krijg een goede motor met een goed salaris. Het is wat ik wilde na het nieuws dat Suzuki uit de MotoGP vertrekt. Het is een bekende motor.”

Tot en met 2020 reed Espargaro voor de hoofdmacht van KTM, nu zal hij genoegen moeten nemen met een plek bij Tech3. Brad Binder heeft een doorlopend contract terwijl Jack Miller voor de zomer al vastgelegd werd in de plaats van Miguel Oliveira. Het betekent ook dat één van de rookies na dit seizoen zonder zitje komt te zitten. Remy Gardner sprak donderdag van ‘complete radiostilte’ toen hem gevraagd werd naar zijn toekomst. Raul Fernandez staat in de belangstelling van andere teams, maar ook hij heeft nog geen duidelijkheid over wat er volgend seizoen gaat gebeuren.

Espargaro op zelfde voet verder bij Honda

De rest van dit seizoen moet Pol Espargaro het nog doen met de problematische Honda RC213V. “Ik moest stoppen en diep ademhalen”, zegt hij over de zomerstop. “Ik heb dezelfde motor. Er zijn qua veiligheid wat aanpassingen gedaan, ook om de temperatuur van de motor lager te houden.” Espargaro heeft nog negen races met Honda te gaan. Hij heeft de matige eerste seizoenshelft, dat nog met een podiumfinish in Qatar begon, niet uit zijn hoofd kunnen zetten: “Het is onmogelijk daar niet aan te denken, het was verschrikkelijk. Ik ging van de hemel naar de hel.”