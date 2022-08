Dovizioso: “Ik heb me op de Yamaha nooit comfortabel gevoeld”

Donderdag maakte Yamaha middels een persbericht bekend dat Andrea Dovizioso er na de Grand Prix van San Marino mee stopt. Cal Crutchlow vervangt hem in de laatste races van dit seizoen. Het huwelijk van Dovizioso en Yamaha was op sportief vlak niet bepaald gelukkig. De Italiaan scoorde dit seizoen slechts tien WK-punten. In de Grand Prix van Portugal boekte hij zijn beste resultaat, de elfde plek.

“Helaas is de MotoGP in de afgelopen jaren heel erg veranderd”, motiveert Dovizioso zijn beslissing in het persbericht van RNF Yamaha. “De situatie is heel anders nu. Ik heb me nooit comfortabel gevoeld op deze motor. Ik heb de potentie van de machine niet kunnen benutten, ondanks de steun die ik heb gekregen van het team en de fabriek. De resultaten waren negatief, maar afgezien daarvan zie ik dit als een belangrijke levenservaring. Met zoveel moeilijkheden moet je de situatie en de emotie heel goed managen. We hebben niet de kans gehad om goed resultaten te boeken, maar de gesprekken met de technici van Yamaha en het team zijn altijd positief en constructief geweest. De relatie tussen ons is altijd goed geweest en we zijn zelfs op de meest kritieke momenten professioneel gebleven. Dat is niet vanzelfsprekend.”

Yamaha heeft de afgelopen jaren vaker problemen gehad met rijders die tussentijds vertrokken. Maverick Viñales zei het team vorig jaar na de Grand Prix van Oostenrijk vaarwel. Hij had zijn vertrek al aangekondigd, maar probeerde de motor vervolgens te saboteren en werd er per direct uitgegooid. Alleen Fabio Quartararo heeft sindsdien fatsoenlijke prestaties behaald voor de Japanse renstal. Het was altijd Dovizioso’s droom om een fabriekscontract bij Yamaha te hebben, maar zijn verwachtingen kwamen niet uit. “In 2012 had ik mijn eerste ervaring met Yamaha in de MotoGP, dat was heel positief. Ik heb altijd gedacht dat ik vroeg of laat een fabriekscontract wilde bij Yamaha. Toen die kans zich in 2021 voordeed, in uitdagende omstandigheden, ben ik ervoor gegaan. Ik geloofde in dit project en hoopte echt dat ik het goed zou kunnen doen. Het is helaas niet gelukt.”

Donderdagavond gaat Dovizioso tijdens een speciale persconferentie dieper in op zijn besluit om er na de komende drie MotoGP-races mee te stoppen.