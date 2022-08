MotoGP-rijders bekritiseren stewards opnieuw: “Waar is de balans?”

MotoGP-klassementsleider Fabio Quartararo probeerde zijn tegenstrever Aleix Espargaro tijdens de TT van Assen in te halen in de Strubben. Hij ging daarbij onderuit en nam Espargaro mee richting de buitenkant van de baan. Espargaro kon zijn weg vervolgen en eindigde uiteindelijk op de vierde plek, Quartararo probeerde zijn race nog te hervatten maar gaf niet veel later de pijp aan Maarten. Twee uur na de race kwamen de MotoGP-stewards alsnog met een statement waarin ze een long lap-penalty uitdeelden aan Quartararo. Die straf moet hij dit weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië inlossen. Yamaha vroeg om opheldering na de straf terwijl Quartararo op social media uithaalde. Daags na de race kwam de Japanse fabrikant zelfs met een statement waar men de stewards en de consistentie bekritiseerde. Een zeldzaamheid in de MotoGP.

Zelfs na zoveel weken is er nog altijd onvrede over de wijze waarop de stewards gehandeld hebben. De Yamaha-rijder is nog altijd boos over de uitgedeelde straf. Volgens hem riskeert men dat de MotoGP saai wordt als de stewards er niet in slagen om de juiste balans te vinden in wat wel en niet toegestaan is. “Ik wil er eigenlijk geen woorden aan vuil maken, het is gewoon geen straf als je het mij vraagt”, zegt Quartararo. “Na de zware crash in Barcelona begrijp ik dat ze de regels een klein beetje aanpassen, de stewards moeten iets agressiever zijn. Maar ik denk dat we de balans moeten vinden tussen onverantwoord rijgedrag en een race-incident. Natuurlijk weet ik dat ik gecrasht ben en dat Aleix er een beter resultaat uit had kunnen slepen, maar ik zie niet hoe dit een penalty kan zijn. Ze moeten de juiste balans vinden tussen wat wel en geen straf is, dat is het belangrijkste om ervoor te zorgen dat onze sport niet saai wordt.”

Ook Joan Mir begrijpt er niets van. Hij zag Quartararo bestraft worden terwijl Jack Miller in Portugal vrijuit ging toen hij de wereldkampioen van 2020 onderuit maaide. “Ik had het incident na de race nog niet gezien, maar toen ik het zag kon ik niet geloven dat ze daar een straf voor gaven. Fabio was gewoon bezig met een inhaalactie. Toen verloor hij grip aan de voorkant. Hij wilde niet crashen. Wat is het verschil tussen dit incident en wat er gebeurde met Miller en mijzelf in Portimao? Daar crashten we samen. In dit geval crashte Aleix niet. En Fabio krijgt de penalty en Miller niet? Dat is toch dramatisch. Ik noem dit voorbeeld omdat dit de enige is waar ik bij betrokken was. Elk weekend is er waarschijnlijk wel zo’n incident. Ik begrijp niet waarom dit zo is.”

Ook de crash in de eerste bocht van de Catalaanse Grand Prix, waarbij Takaaki Nakagami twee mede-coureurs omverreed, werd nog even aangehaald. “We hebben dit seizoen andere voorbeelden gezien waar veel agressiever gereden werd, dan werd er geen straf uitgedeeld”, zegt Aleix Espargaro. “Als je in zo’n geval een straf geeft en Fabio krijgt daarna ook een straf, dan begrijpt hij dat ook wel. Maar als rijders pushen we in de safety commission allemaal voor gelijkheid, iedereen moet gelijk behandeld worden. Als dat niet gebeurt, dan is het voor ons lastig te begrijpen. Ik denk dat we agressief blijven rijden, we zullen onze races moeten blijven rijden.”

Terwijl Pol Espargaro de straf van Quartararo “weer een slechte beslissing van de wedstrijdleiding” noemt, vindt hij wel dat er een grens getrokken moet worden voor jonge rijders. “We hebben in de safety commission allemaal geklaagd en dat was terecht”, zegt Espargaro. “Je ziet altijd inhaalacties en als je het goed doet, crash je niet. Als je crasht, dan betekent het ook dat je inhaalactie niet geslaagd was. Dan is het een grote fout en daar betaal je de prijs voor. In dit geval is het geen straf, maar we racen en moeten ook aan de jongere rijders laten zien dat er een grens is. Fabio is boos en dat begrijp ik, maar zo moet het misschien wel.”