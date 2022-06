Yamaha haalt uit naar MotoGP-stewards na straf Quartararo

Kampioenschapleider Fabio Quartararo kwam in de beginfase van de TT van Assen in aanraking met rivaal Aleix Espargaro. De Fransman ging onderuit, de Aprilia-rijder moest door de grindbak en verloor veel tijd. Waar Quartararo later na nog een valpartij opgaf, herstelde Espargaro zich sterk met een indrukwekkende inhaalrace. Na afloop kreeg de veroorzaker een long lap-penalty voor de komende race opgelegd. De rijder in kwestie en teammanager Massimo Meregalli lieten zich al zeer kritisch uit over de straf.

Nu heeft ook teambaas Lin Jarvis zich publiekelijk in een officieel statement gemeld. “Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP Team en Yamaha zijn altijd groot voorstander geweest van fair play in MotoGP. We zijn teleurgesteld over de ongelijkheid waarmee straffen worden uitgedeeld door de MotoGP-stewards.” Volgens het team betrof het niets meer dan een race-incident, waarbij Quartararo de reputatie heeft van een nette rijder zonder track record van eerdere incidenten. “Het was een echte fout zonder verkeerde intenties.”

De formatie vindt dat de stewards inconsistent zijn in het uitdelen van straffen. “Dat brengt schade toe aan de eerlijkheid van MotoGP en het vertrouwen in de beslissingen van de stewards. Er waren minimaal drie zwaardere race-incidenten in de MotoGP-klasse die onbestraft zijn gebleven.” Jarvis stelt dat het team graag protest had aangetekend tegen de beslissing, maar dat dat bij een dergelijke straf niet mogelijk is. “Uit principe wilden we de kwestie naar voren brengen bij het CAS, maar ook dat is niet mogelijk voor een dergelijke gebeurtenis. Precies daarom horen dit soort beslissingen correct en consistent te zijn.”