Ondanks commotie bij Yamaha: “Sfeer is fantastisch”

Viñales werd donderdag door zijn team op non-actief gezet nadat de coureur tijdens de eerste race op de Red Bull Ring een moedwillige poging had gedaan zijn motorblok op te blazen. De inschrijving voor dit weekend werd daarom ingetrokken, Yamaha denkt nog na over wat er de rest van het seizoen gaat gebeuren. Aangezien er op korte termijn geen vervanger meer aangesteld kon worden voor Viñales is Quartararo dit weekend de enige coureur van het Yamaha-fabrieksteam. Ondanks de intense situatie in de Yamaha-pitbox, stelt Quartararo dat de sfeer immer goed is.

“De sfeer is fantastisch”, verklaarde Quartararo nadat hij zich zaterdag als tweede kwalificeerde voor de GP van Oostenrijk. “Ik bedoel, ik heb mijn mensen in de pitbox en er is een monteur van Maverick gebleven om te helpen. Ik wil hem bedanken, hij werkt aan mijn motor terwijl hij ook gewoon naar huis had kunnen gaan. Dat waardeer ik, daar bedank ik hem voor. De sfeer is gewoon heel goed.”

De Red Bull Ring is een van de moeilijkste circuits voor Yamaha, maar Quartararo vertrekt zondag hoe dan ook met een voorsprong in het wereldkampioenschap. De Fransman leek zaterdag af te stevenen op pole-position, maar werd op waarde geklopt door Pramac Ducati-coureur Jorge Martin. Quartararo liet zich bovendien van zijn goede kant zien in de vierde training waar hij een aardig racetempo toonde. “Ik heb niet echt een doel voor deze race, dit circuit is lastig voor ons en we kunnen moeilijk vechten, dat is bijvoorbeeld op Assen met de korte rechte stukken een stuk makkelijker”, zei Quartararo op een vraag van Motorsport.com. “Het hangt af van de eerste ronden, maar ik doe natuurlijk mijn best. We hebben het tempo om weer podium en top-vijf te eindigen, het is alleen niet nodig om veel risico’s te nemen als ik zie dat iemand anders veel sneller is.”

Quartararo was zaterdag de enige Yamaha in de top-tien. Yamaha SRT-coureurs Valentino Rossi en Cal Crutchlow eindigden respectievelijk achttiende en twintigste.