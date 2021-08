Maverick Viñales reageert op schorsing van Yamaha in Oostenrijk

Viñales werd voorafgaand aan de wedstrijd in Oostenrijk geschorst omdat hij volgens Yamaha moedwillig het motorblok van zijn machine wilde opblazen. Dit gebeurde in de laatste ronden van de Grand Prix van Stiermarken. Fabio Quartararo is dit weekend de enige fabrieksrijder van Yamaha, maar Viñales is wel aanwezig. Zaterdagmiddag gaf hij in gesprek met Sky Sports Italia voor het eerst commentaar op de situatie.

“Ik ben verdrietig, het is een rare situatie en ik heb geluk met de mensen die mij in deze situatie helpen”, aldus Viñales. “Ik voel veel frustratie omdat de resultaten niet waren zoals ik ze graag had gezien.” Over het wangedrag van afgelopen zondag, de uiteindelijke oorzaak van de schorsing, vertelde de coureur: “Ik was gefrustreerd dat de motor bij de tweede start niet deed wat hij moest doen en hoe het was in het eerste deel van de race. Ik werd enorm boos en daarvoor wil ik m’n excuses aanbieden bij Yamaha. Ik heb mijn negatieve energie verkeerd gebruikt en heb me verkeerd gedragen.”

In de verklaring liet Yamaha haar onvrede merken door te stellen dat Viñales niet alleen zichzelf, maar ook andere rijders in gevaar heeft gebracht door de motor op te willen blazen. In reactie daarop zei Viñales: “Ik wil zo graag winnen, maar het is lang geleden dat ik me goed voelde. Ik heb het geprobeerd, maar uiteindelijk namen frustraties de overhand en dat was niet netjes. Ik heb geen moment de intentie gehad om iemand in gevaar te brengen.”

De man uit Figueres weet nog niet of hij nog terugkeert op de Yamaha M1: “Dat weet ik niet. Ik moet kalm blijven, ik ga reflecteren op deze gebeurtenis en probeer sterker terug te komen. Dit was de beslissing van Yamaha, die respecteer en accepteer ik. Ik ben nog altijd een Yamaha-coureur.”

Yamaha Japan beslist over vervolgstap

Eerder op de dag sprak Yamaha-teambaas Massimo Meregalli met het Britse BT Sport. Hoewel de teambaas inhoudelijk niet wilde reageren op de situatie met Viñales, gaf hij wel prijs dat men op het hoofdkwartier in Japan een beslissing gaat nemen over de vervolgstap. “Op dit moment ligt alles open, de fabriek van Yamaha in Japan was tot vrijdag gesloten. De beslissing die we genomen hebben, is op initiatief van Europa genomen. Uiteraard hebben we overleg gehad met Japan, maar op dat moment was het onze beslissing. We moeten zien wat er in het vervolg gaat gebeuren.”

Op basis van verschillende bronnen lijkt het echter onwaarschijnlijk dat Viñales nog in actie komt voor Yamaha. In dat geval zou testrijder Cal Crutchlow een van de kandidaten zijn om de rest van het seizoen te rijden voor het fabrieksteam. De Britse coureur verklaarde zelf dat hij daar met zijn werkgever nog geen contact over heeft gehad.