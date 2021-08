Martin ziet zichzelf niet als favoriet voor GP van Oostenrijk

Zes dagen na zijn sensationele overwinning in de Grand Prix van Stiermarken wist Martin opnieuw pole-position te bemachtigen. Met een 1.22.643 pakte hij pole voor de GP van Oostenrijk en wist hij WK-leider Fabio Quartararo weer te verschalken. En dus zien de concurrenten hem weer als een grote bedreiging voor de zege in de elfde ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap. “Ik ben een rookie en zie mezelf absoluut niet als favoriet voor de race”, vertelde Martin zaterdagmiddag. “Ik zie dat Fabio, Pecco [Bagnaia], Joan Mir en [Johann] Zarco heel sterk zijn. Ik hoop erbij te blijven en van ze te leren. Mijn plaats als rookie is om in de top-vijf of top-zes te eindigen, dat zou al mooi zijn.”

Het ronderecord van de Red Bull Ring werd zaterdag tijdens de kwalificatie meerdere keren aangescherpt. Uiteindelijk was Martin de snelste, maar hij zag nog kansen om een snellere tijd te produceren. “Het was een mooie ronde, maar het kon nog iets sneller in de laatste sector. Fabio reed daar en dat stoorde me niet echt, maar je bent altijd een beetje afgeleid als er een andere coureur rijdt. In de eerste bocht dacht ik even aan de crashes, maar in de vierde training hebben we wat nieuwe dingen geprobeerd.”

Martin kwam zaterdag tweemaal ten val. In de derde vrije training ging hij op hoge snelheid onderuit in de negende bocht. Martin gaf toe dat het hem wel degelijk parten speelde wat betreft het vertrouwen. “De crash in de ochtend was lastig, dat was een tegenslag. De rest van het weekend ging heel goed. In de vierde training was ik gewoon dom, ik bezeerde mijn knie weer [waar hij in Portugal aan geblesseerd raakte].”

WK-leider Quartararo was wel even teleurgesteld toen hij de naam van Martin bovenaan de tijdenlijst zag prijken en begrijpt waarom de Ducatist zichzelf niet als favoriet ziet. “Ik begrijp het wel, ik heb die situatie in 2019 ook gehad. Ik wilde graag winnen en op het podium staan, maar als rookie kun je alles zeggen. Je kunt zeggen dat je blij bent met een top-vijf, maar het enige dat je echt wil is een overwinning. Hij moet genieten van deze fase waar hij vijfde of zesde kan eindigen en tevreden mag zijn. In zijn hoofd zit het anders, maar hij kan profiteren van de situatie. Jorge is slim.”