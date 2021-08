Een gok in de MotoGP? Waarom Binder en SRT niets te verliezen hebben

Het aangekondigde vertrek van Maverick Viñales bij Yamaha bracht de bal vorige maand aan het rollen. Het is daardoor zo goed als zeker dat Franco Morbidelli volgend seizoen promoveert naar het fabrieksteam, ondanks dat hij ook voor 2022 een contract heeft bij het Sepang Racing Team. Toen Valentino Rossi vorige week tijdens een speciaal ingelaste persconferentie liet weten aan het eind van dit jaar op 42-jarige leeftijd met pensioen te gaan, werd duidelijk dat SRT maar liefst twee nieuwe rijders nodig had.

Voor de Yamaha-satellietformatie was Raul Fernandez de beste optie, maar KTM heeft hem met een tweejarige deal vastgelegd. Hij rijdt volgend seizoen voor Tech3, een stap waar de coureur zelf niet echt op zat te wachten. Daardoor werd VR46-coureur Marco Bezzecchi de beste optie voor SRT, maar de Italiaan staat nu op de rol om volgend jaar in Rossi’s eigen VR46 Ducati-formatie op te stappen. Met het nieuws dat Toprak Razgatlioglu en Garrett Gerloff hun verbintenis in het WK Superbikes verlengd hebben, is de spoeling wel wat dun geworden. Ondanks die nieuwe contracten moet overigens opgemerkt worden dat beide rijders waarschijnlijk een clausule in hun contract hebben waarmee ze de overstap naar de MotoGP alsnog kunnen maken. Het is echter maar zeer de vraag hoe interessant die optie is nu SRT het in 2022 moet doen met B-spec motoren van Yamaha.

Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Na Espargaro, Marquez en Rossi/Marini nog meer broers in MotoGP?

Na het terugtrekken van Petronas als geldschieter moet de Maleisische formatie de doelstellingen opnieuw formuleren. Het sponsorgeld waarmee normaal fabrieksmateriaal van Yamaha geleased kon worden is weg en dat zorgt voor een reset. Het vertrek van Petronas zorgt er bovendien voor dat het team de aanvoer uit Moto2 en Moto3 gaat verliezen, beide juniorteams keren volgend seizoen niet meer terug in de paddock. Mogelijk brengt de huidige line-up toch nog een talent voort naar de MotoGP. Darryn Binder wordt sinds deze week genoemd als mogelijke kandidaat voor het SRT-zitje. Het zou een sensationele stap zijn voor de jongere broer van KTM-rijder Brad Binder, die daarmee rechtstreeks zou overstappen van Moto3 naar MotoGP. De oudere Binder, vorige week nog vierde in de Grand Prix van Stiermarken, ziet de stap van zijn jongere broer wel zitten. “Ik heb de geruchten ook gehoord”, zei hij vrijdag. “Ik zou het heel graag zien dat mijn broer samen met mij gaat rijden in de MotoGP, het zou echt heel cool zijn als het ook daadwerkelijk gebeurt. Het is een grote stap, maar ik geloof dat hij het zeker kan.”

De laatste coureur die succesvol de stap maakte van Moto3 naar de MotoGP is Jack Miller. De Australiër kreeg in 2015 een driejarig contract waardoor hij in dienst kwam van LCR. Hij eindigde een jaar eerder tweede in het kampioenschap achter Alex Marquez. Toch zijn er wel wat zaken anders in het geval van Binder. Miller had slechts drie Grand Prix-seizoenen ervaring toen hij in het diepe gegooid werd. Binder zit momenteel in zijn zevende Moto3-jaar en heeft slechts een overwinning op zijn naam. Die haalde hij vorig jaar in Barcelona. Bij de formatie van Aki Ajo maakte Binder in 2018 geen indruk, hij stond eenmaal op het podium en kwam niet verder dan de zeventiende plaats in het klassement. Dit jaar begon de Sprinta Racing-coureur veelbelovend met twee podiums in Qatar, maar hij heeft sindsdien geen enkele podium gescoord. Hij staat op maar liefst 104 punten achterstand in het kampioenschap achter Moto3-sensatie Pedro Acosta.

Niets te verliezen

Het mag duidelijk zijn dat SRT niet veel te verliezen heeft. De titelsponsor vertrekt, het team heeft niet meer de beschikking over fabrieksmateriaal en de rijders die in feite boven Binder staan in de rangorde bij Petronas, Jake Dixon en Xavi Vierge, hebben maar weinig laten zien wat een overstap naar de MotoGP zou rechtvaardigen. Ook Binder heeft weinig te verliezen. De stap naar de MotoGP is groot, maar de kans dat zijn carrière in de ultra-competitieve Moto2-klasse zou stranden is ook aanzienlijk.

Miller reed bij zijn MotoGP-debuut op de matige RC213V-RS, een machine die in de zogenaamde Open-klasse behoorde. Hij scoorde slechts zeventien WK-punten in zijn eerste seizoen, door zijn gedrag op en naast de baan leek het experiment met de Aussie al snel op een deceptie uit te draaien. Hij wist het tij in de volgende jaren echter te keren. Hij won in 2016 de Dutch TT in Assen en stapte in 2018 over naar Pramac Ducati. Vanaf 2019 was hij een fabrieksrijder voor de Italiaanse renstal en zijn prestaties zorgden ervoor dat hij in 2021 de overstap mocht maken naar het fabrieksteam. Het was voor Ducati onderdeel van een flinke verjongingskuur na het vertrek van Andrea Dovizioso.

Gevraagd of Binder de kans zou moeten grijpen, is Miller stellig. De kans is groot dat zo’n unieke mogelijkheid nooit meer komt. In 2015 werd Danny Kent in verband gebracht met een overstap naar Pramac Ducati. Hij besloot het niet te doen en nu is hij actief in het Britse Superbike-kampioenschap, ondanks dat hij in 2019 veroordeeld werd na betrokkenheid bij een steekincident. Naast het grijpen van de kans denkt Miller ook dat Binder genoeg talent heeft om indruk te maken in de MotoGP. “Als iemand als Darryn Binder de kans krijgt, waarom niet? Ik denk dat hij ballen heeft, hij heeft talent. Als je de kans krijgt moet je die met beide handen grijpen. De trein komt maar een of twee keer langs en je moet erop springen als je de kans hebt. Sommige mensen krijgen die kans helemaal niet eens. Je moet het doen. Het is totaal anders dan mijn situatie bij Honda. Met die Open Honda kon ik mezelf opbouwen, nu heb je alleen nog maar fabrieksmateriaal en heb je direct een aardige kans in de strijd. Als hij de kans krijgt, dan is het een interessante stap.”

Als er een team is dat de carrière van een rijder op zijn kop kan zetten in de MotoGP, is het SRT wel. Dat team liet in 2019 Fabio Quartararo debuteren in de MotoGP, een coureur die tot dan toe amper opgevallen was in de MotoGP. Zijn talent werd herkend door Wilco Zeelenberg en consorten, het team besloot om de jonge Fransman een kans te geven. Nu heeft hij zes MotoGP-overwinningen op zijn naam en is hij de troonopvolger van Jorge Lorenzo en Valentino Rossi bij Yamaha. Hij staat aan kop in het kampioenschap.

Binder heeft dus niets te verliezen, maar een gok is het wel. Als het blijkt te werken, krijgen de betrokken partijen gelijk. Mocht het niet werken, kunnen ze de schuld geven aan het mindere materiaal dat de coureur tot zijn beschikking heeft.

SRT heeft vrijdag laten weten dat er rond de Britse GP aan het eind van augustus een goed beeld gegeven kan worden van de situatie. Tot die tijd zal er niet publiekelijk gesproken worden.

