MotoGP-terugkeer Crutchlow voelde “vooral heel raar”

De drievoudig MotoGP-racewinnaar werd opgeroepen als vervanger van Franco Morbidelli, die herstellende is van een knieblessure. Als officiële testrijder van Yamaha heeft Crutchlow sinds april niet meer gereden. Het zorgde ervoor dat de openingsdag van de Stiermarken GP een shock was voor de uitgesproken Brit. “Na vijf maanden voelt alles heel raar, fuck man”, zei Crutchlow vrijdagmiddag. Hij was 2,2 seconden langzamer dan de leiders. “Dat ik op mijn stoel zat met mijn leren racepak aan voelde al raar, laat staan dat ik mocht rijden. Het afstellen van de zitpositie, het remmen, het kost gewoon allemaal tijd. Ik heb jaren met de Honda gereden en mijn denkproces draait nog steeds heel erg om dat gevoel. Na het testen met Yamaha begreep ik de motor vrij goed, tijdens de testdagen in Qatar hebben we een aantal goede dingen kunnen doen.”

Aanvankelijk voelde Crutchlow zich niet heel snel en begon er op een gegeven moment toch in te geloven. “Vanochtend eerst liet ik de koppeling gaan, maar kon ik niet genoeg sturen. Toen ik de koppeling liet gaan, werd de verstelbare rijhoogte ook ingeschakeld. Daardoor viel de motor bijna uit en lag ik er bijna naast. Ik liet het gebeuren en de motor sloeg af. Je kunt je voorstellen, het was niet de makkelijkste eerste ronde. Eenmaal op de baan dacht ik dat het redelijk hard ging, maar in werkelijkheid had ik eigenlijk met een oranje hesje moeten rijden. Ik zat achter Jack [Miller] in de eerste twee ronden en kon redelijk bijblijven, briljant vond ik dat. Twee of drie ronden later ging ik wijd en zij vlogen weg. Het voelde alsof ik ook sterk was, maar het leek qua rondetijden nergens op. De remafstand voelde kort, de motor was aan het schudden en ik had wheelies bij het uitkomen van de bochten. Het voelde alsof het heel lekker ging, maar in werkelijkheid was ik vijf seconden langzamer dan het ronderecord.”

Het schakelen van testrijder naar de mentaliteit van een racer ging verrassend vlot, verklaarde Crutchlow. “Tijdens de test ben je tegen jezelf aan het rijden en kijk je alleen maar naar de data. Bij een raceweekend kijk je naar de data van anderen. Het verraste me hoe goed het ging, vijf of zes weken geleden gaf ik er niks om. Eenmaal in de box heb je meteen weer de drang om te presteren. Ik weet dat ik niet echt mee kan doen, dat kan ik nu al zeggen. Maar het voelde grappig om me er überhaupt mee bezig te houden.”