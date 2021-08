Bagnaia voor Yamaha-duo in derde training GP van Stiermarken

Na de vochtige tweede training op vrijdag kregen de 23 MotoGP-coureurs zaterdagochtend nog wel een kans om hun kwalificatiepositie voor Q2 te verbeteren. Het was namelijk droog in Spielberg, waar dit weekend de Grand Prix van Stiermarken gehouden wordt. Echt florissant ziet het weer er voor zondag niet uit, maar dat zijn zorgen voor morgen. In de derde training waren de omstandigheden vrij aardig en coureurs maakten daar dankbaar gebruik van. Bij Suzuki was eindelijk het apparaat aangekomen om de rijhoogte dynamisch te verstellen. Joan Mir en Alex Rins hadden beiden een motor uitgerust met het systeem, de wereldkampioen kwam er zaterdagochtend als eerste mee in actie.

Met dat nieuwe apparaat was hij met nog zo’n twintig minuten te gaan de eerste die een serieus snelle tijd reed. Mir klokte 1.23.599 op een nieuw setje softs en stond daarmee enige tijd aan kop in de sessie. Tegen het einde kwamen meer coureurs met softs op de baan. Jorge Martin maakt tot nu toe een goede indruk, hij meldde zich aan het front. Ook Marc Marquez en Maverick Viñales schoven naar voren, al had die laatste nog wel een klein momentje met teamgenoot Fabio Quartararo. De Fransman dook in de slotfase van de sessie aan de binnenkant op bij Viñales en dat leverde een gefrustreerde reactie op van de Spanjaard. Quartararo had op zijn beurt ook geen beste sessie. Hij schoot wel erg vaak van de baan in bocht 3, een teken dat hij de remmen niet helemaal onder controle had.

Met iets meer dan twee minuten te gaan verknalde Quartararo nóg een ronde, maar hij zette het recht met een rap rondje aan het eind van de sessie. De Fransman reed 1.23.142 en dat was genoeg voor plaatsing. Alleen Francesco Bagnaia dook er nog onder met een 1.23.114. Hij was daarmee de snelste in de derde training. Maverick Viñales bleef steken op de derde plaats terwijl Jorge Martin in de laatste poging opstoomde naar de vierde plek. De MotoGP-rookie maakt vooralsnog een uitstekende indruk. Wereldkampioen Mir werd vijfde voor Johann Zarco en Aleix Espargaro. Jack Miller ging met hakken over de sloot naar Q2, hij werd negende terwijl Takaaki Nakagami zijn merkgenoot Pol Espargaro af kon troeven. Nakagami eindigde tiende voor Espargaro en Dani Pedrosa. De testrijder was daarmee de beste coureur van het Oostenrijkse merk.

Alex Rins plaatste zich ook niet voor Q2, hij werd dertiende voor Alex Marquez en Brad Binder. Miguel Oliveira kwam ondanks zijn handblessure wel weer in actie, maar de winnaar van de Stiermarken GP in 2020 kon geen indruk maken. Hij werd zestiende voor Iker Lecuona en Danilo Petrucci. Valentino Rossi kwam niet verder dan de negentiende plaats voor Enea Bastianini en Luca Marini. Die laatste zorgde voor de enige crash van de sessie, hij ging in bocht 9 onderuit maar bleef ongedeerd. Lorenzo Savadori en Cal Crutchlow waren de hekkensluiters. De laatstgenoemde eindigde op anderhalve seconde van Bagnaia.

De vierde vrije training begint zaterdagmiddag om 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken.

Uitslag derde vrije training MotoGP GP van Stiermarken