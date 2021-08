Rossi ontkent verkoop VR46 aan Saudi-Arabië

Vorige week verschenen berichten in de Italiaanse media dat Rossi zijn VR46-organisatie, inclusief de teams, voor 150 miljoen euro zou verkopen aan Tanal Entertainment en de Saudische prins Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Al Saud. Tanal is naar verluidt het bedrijf achter de sponsordeal die gesloten zou zijn met VR46. Het team van Rossi krijgt volgend jaar twee motoren op de MotoGP-grid, maar de sponsordeal is nog altijd niet rond.

De Saudische oliemaatschappij Aramco zou de titelsponsor worden, maar Motorsport.com heeft bevestigd gekregen dat de deal nog altijd niet beklonken is. De CEO van Aramco ontkende in Assen zelfs nog dat er sprake was van een samenwerking met VR46. De eventuele samenwerking is dus in nevelen gehuld, Rossi stelt echter dat het team niet verkocht gaat worden.

“Het is zeker niet waar dat we VR46 willen verkopen aan Saudi-Arabië”, zei Rossi zeer stellig. “Dat is verzonnen, we denken er niet eens aan. We hebben onze eigen wereld en dat is iets wat we zo willen houden. Ik heb geen idee hoe dit naar buiten is gekomen.” Tanal Entertainment zou binnenkort een persconferentie houden over de samenwerking met VR46, maar Rossi weet daar zelf niets van. “Ik weet niets van een persconferentie”, voegde hij toe. “Onze advocaten en accountants werken aan VR46, zij proberen het te regelen. Ik ben niet de juiste man om daar wat over te zeggen, daar weet ik ook niet het fijne van.”

Geruchten dat Maverick Viñales volgend jaar voor VR46 zou gaan rijden, zijn volgens Rossi ook niet waar. De Spanjaard maakte op de maandag na Assen bekend te vertrekken bij Yamaha. Hoewel Aprilia de meest voor de hand liggende keuze is voor Viñales, wordt hij ook in verband gebracht met VR46. “We houden van Maverick, hij is een toprijder en ik heb altijd goed met hem kunnen opschieten toen hij mijn teamgenoot was”, zei Rossi. “Er is veel wederzijds respect, maar dit team draait vooral om de VR46 Academy en het is ons programma.”