MotoGP stats: De wereldtitel van Francesco Bagnaia in statistieken

* Francesco Bagnaia is de eerste Italiaanse rijder die een wereldtitel wint op het hoogste niveau sinds Valentino Rossi in 2009. Hij is de zevende Italiaan die erin slaagt na Giacomo Agostini (8), Valentino Rossi (7), Umberto Masetti (2), Libero Liberati (1), Marco Lucchinelli (1) en Franco Uncini (1).

* Bagnaia’s wereldtitel is de 21ste in de hoofdklasse voor Italië en de 80ste over het algemeen in de Grand Prix-racerij

* Bagnaia is de tweede Ducati-rijder die de wereldtitel wint, Casey Stoner was in 2007 de eerste.

* Bagnaia was 25 jaar en 296 dagen oud toen hij zijn eerste MotoGP-wereldtitel won, daarmee is hij de oudste nieuwe kampioen sinds de introductie van de MotoGP-klasse in 2002. Nicky Hayden in 2006 is de volgende, hij werd kampioen toen hij 25 dagen en 91 dagen oud was.

* Bagnaia is de eerste Italiaanse rijder op een Italiaanse motor die wereldkampioen wordt in de hoogste klasse sinds MotoGP-legende Giacomo Agostini dat in 1972 deed met MV Agusta.

* Tijdens de Grand Prix van San Marino in 2022 pakte Bagnaia zijn vierde achtereenvolgende overwinning in een MotoGP-race, hij is de eerste Ducati-rijder die dat ooit gepresteerd heeft. Sinds de introductie van de MotoGP in 2022 is Bagnaia de vierde rijder die vier (of meer) overwinningen op rij behaald heeft na Valentino Rossi, Jorge Lorenzo en Marc Marquez.

* Met 11 overwinningen op het hoogste niveau, allen behaald met Ducati, staat Bagnaia derde in de lijst met meeste overwinningen voor Ducati achter Casey Stoner (23 overwinningen) en Andrea Dovizioso (14 overwinningen).

* Met 20 podiums op het hoogste niveau staat Bagnaia vijfde in de lijst van coureurs met de meeste Ducati-podiums. Jack Miller behaalde 21 podiums, Casey Stoner is de leider met 42 podiums.

* Bagnaia scoorde dit MotoGP-seizoen meer podiums dan elke rijder, hij stond tien keer op het podium en pakte zeven overwinningen. Hij is daarmee de tweede Ducati-rijder met zeven of meer overwinningen gedurende een seizoen: Casey Stoner behaalde 10 zeges in 2007.

* Na de Grand Prix van Duitsland stond Bagnaia zesde in het kampioenschap op 91 punten van leider Fabio Quartararo. Dit is de grootste comeback met de wereldtitel als resultaat sinds de introductie van het huidige puntensysteem in 1993.

* Sinds 2001 is het twee keer voorgekomen dat een rijder die de titel aan het eind van het seizoen won, niet in de top-vijf eindigde tijdens de eerste race van het seizoen: Joan Mir in 2020 en Francesco Bagnaia in 2022. Beide coureurs gingen onderuit.

* Bagnaia is de eerste rijder die de wereldtitel op het hoogste niveau gewonnen heeft ondanks dat hij vijf DNF’s noteerde gedurende het seizoen.

* Bagnaia is pas de tweede rijder die de wereldtitel in de MotoGP-wint nadat hij eerder de Moto2-wereldtitel had gewonnen. Marc Marquez was de eerste.