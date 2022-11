Marquez crasht vanaf P4 in Valencia: "Remde simpelweg te laat"

Marc Marquez viel in de tiende ronde van de Grand Prix in Valencia vanaf de vierde plek uit. In bocht acht schoof de Repsol Honda-coureur onderuit. Volgens de Spanjaard verloor hij al het hele weekend tijd in de eerste bocht. De RC213V was volgens Marquez op een recht stuk lastig te stoppen, alvorens hij zondag ook nog ontdekte dat het koppel niet hetzelfde was als in de training. De oud-kampioen stelt dat de remmen een van de belangrijkste punten zijn die verbeterd moeten worden in 2023.

Crashte Marquez zondag omdat de motor niet goed te stoppen was? "Nee, omdat ik te laat remde", trapt hij af. "Ik had vanaf het begin door dat er iets mis was. Normaliter start ik goed, maar nu verloor ik plekken. Ik voelde meteen iets. Ik voelde het koppel, deze was anders dan in de training. Toen ik in de pitbox kwam en ze de boel onderzochten, zagen ze het probleem. Toen ik vierde lag werden alle banden steeds slechter en raakte het podium meer en meer uit het zicht. Op een gegeven moment ging ik ervoor, maar remde ik te laat. Normaal gesproken kun je met laat remmen het binnen een, twee of drie rondjes wel weer goedmaken. Maar als je 27 ronden gaat pushen dan is de kans groot dat je de voorkant verliest."

Marquez kende een moeilijk seizoen en reed acht races niet, zes daarvan kwamen door een operatie aan zijn arm. In de aanloop naar de test komende dinsdag, waarop teams 2023-prototypes testen, zegt hij blij te zijn een vreemd seizoen af te sluiten en dat hij ernaar uitkijkt om de eerste versie van de motor van volgend jaar te proberen. "Persoonlijk kampte ik natuurlijk met een blessure", vervolgt hij. "Ook hadden we problemen met de motor. Het was lastig. We hebben te veel problemen gehad, in Valencia opnieuw. We moeten begrijpen waarom er tijdens de race altijd iets gebeurt. Het is erg lastig om een probleemloos weekend te hebben. Als je voor de titel wil gaan, dan moet je consistent zijn. Ik kijk uit naar dinsdag. Ik weet dat het niet een bijzonder grote stap wordt, maar het is in ieder geval niet de laatste. Hopelijk is het wel de juiste voor de toekomst."