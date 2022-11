Aprilia stort in op finaledag: “Slechtste dag van mijn loopbaan”

De 33-jarige Aleix Espargaro begon zondag aan de race met een reële kans om de derde plek in het kampioenschap veilig te stellen. Het verschil met Enea Bastianini was één punt in het voordeel van de Aprilia-kopman en de Gresini-rijder kende geen best weekend in Valencia. Op zijn beurt had Espargaro wel een redelijk weekend, maar vanaf de tiende plek op de grid verloor hij al vroeg in de race plekken. Na drie ronden sloeg het noodlot helemaal toe. De routinier bracht zijn machine aan het eind van de derde ronde binnen met een motorisch probleem.

“Ik weet niet wat er gebeurde, maar dit is zonder twijfel de slechtste dag uit mijn carrière”, zegt Espargaro, die zes races voor het eind van dit seizoen nog kans maakte op de wereldtitel. “We hebben het niveau van dit kampioenschap gezien, we kennen de motoren die we hier hebben. Het is heel lastig om in de top-tien te eindigen, de top-drie was een droom. Ik weet het niet, de motor ging kapot en ik weet niet waarom, maar het maakt niet uit. Ik voel me heel beroerd op dit moment.”

Espargaro scoorde in de laatste vijf races van het seizoen slechts achttien WK-punten terwijl Bastianini er ruim vijftig binnenhaalde. Desondanks schatte Espargaro zijn kansen goed in voor de derde plek in het kampioenschap. “Het is een heel teleurstellend eind van dit seizoen geweest. Ik heb alles gegeven, het was een droom om voor de derde plek in het kampioenschap te vechten. Ik kon de nacht voor de race slecht slapen, ik wist dat ik een goede kans had: Enea was niet zo snel en ik had wel kans. Ik had zeker een goede kans, ondanks dat we de laatste races niet goed waren.”

Ook Maverick Viñales bereikte de finish van de Grand Prix van Valencia niet. De Spanjaard had problemen met de remmen en kwam eveneens vroegtijdig in de pits. “In de laatste vijf ronden kreeg ik last van technische problemen, daar moeten we naar kijken”, aldus Viñales. “Ik had problemen met de remmen. Ik remde vijftig meter eerder dan ik normaal zou doen en vloog van de baan. Het is heel jammer. We hadden het ritme en de snelheid om voor een goede uitslag te vechten, maar ik weet niet wat er gebeurde. We hebben dit weekend goed gewerkt, ik was heel erg gemotiveerd.”

Door de dubbele nulscore heeft Aprilia de tweede plek in het constructeurskampioenschap verloren aan Yamaha. Ook in het teamskampioenschap zakte de formatie naar de derde plek door de nulscore van zondag.