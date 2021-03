MotoGP-rookies 2021: Wie is Jorge Martin?

Martin was nog maar een broekje toen hij in 2012 op veertienjarige leeftijd zijn debuut maakte in de Red Bull Rookies. Door blessureleed was het eerste seizoen weinig succesvol, maar dat maakte hij de jaren erna goed. In 2013 eindigde hij als tweede achter Karel Hanika. Een jaar later boekte hij zijn definitieve doorbraak met de eindoverwinning in de Rookies Cup. Hij verzekerde zich daarmee van een plekje in het wereldkampioenschap. Hij deed dat bij Aspar, een team dat de afgelopen jaren naam heeft gemaakt als opleider van jong talent.

Groeien onder de vleugels van Gresini

Echt fantastisch waren de eerste twee seizoenen in Moto3 niet, maar na de overstap naar het team van Fausto Gresini vond Martin zijn draai. Op de Honda was hij een stuk sterker en met name in de kwalificaties werkte de coureur aan zijn reputatie. In 2017 pakte hij maar liefst negen keer een horloge op zaterdagmiddag. Dat seizoen leverde hem negen podiumplaatsen op, waarvan één overwinning tijdens de slotmanche van het kampioenschap in Valencia.

Een jaar later hoorde hij bij de gedoodverfde favorieten voor de wereldtitel. Vooral door zijn sterke prestaties in de altijd chaotische Moto3-kwalificaties. Maar liefst elf keer mocht de coureur van pole-position trekken. Daarmee is hij de onbetwiste recordhouder in de Moto3 wat betreft het aantal pole-positions. Ook op zondag deed hij het ook heel aardig. Zelfs een handblessure – waardoor hij notabene een race moest missen - in de tweede helft van het seizoen weerhield hem niet van de wereldtitel.

Jorge Martin, Del Conca Gresini Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin was inmiddels opgepikt door KTM en werd bij het Moto2-team van Aki Ajo gestald, een van de toonaangevende formaties op het tweede niveau. De KTM-machine was in het eerste jaar niet optimaal en het merk zou aan het eind van dat jaar ook uit de Moto2 vertrekken. Martin had aanvankelijk ook moeite met de aanpassing op de machine, maar in de tweede helft van het seizoen had hij uitgevogeld hoe de KTM werkte. Dat resulteerde aan het eind van het seizoen in twee podiumplaatsen. De eerste kwam op Phillip Island, waar Martin een derde plaats scoorde. Een week later herhaalde hij dit kunstje in Motegi en ging hij zelfs nog een stap verder met een tweede plaats.

Titelkansen uit het zicht door corona

Na het vertrek van KTM kreeg Ajo ook de beschikking over een Kalex en moest Martin zich weer aanpassen. Deze keer ging het beter. Kort na de coronapauze stond hij gelijk op het podium in de Grand Prix van Spanje. Hij werd derde. Gelijk werd Martin gezien als een van de kandidaten voor de titel, ook al was de openingsrace van het seizoen geen succes. De Grand Prix van Oostenrijk was een prooi voor Martin en een week later leek hij op hetzelfde circuit weer te winnen. De jury besloot echter anders nadat hij in de laatste ronde even buiten de baan gekomen was. De eerste plaats werd een tweede. Daarna sloeg het noodlot toe voor Martin, die getroffen werd door het coronavirus. Hij miste de twee races in San Marino en viel na zijn terugkeer nog twee keer uit. Daarmee waren de titelkansen definitief verkeken.

In de laatste vijf races bewees Martin echter dat hij uit het juiste racehout gesneden is. Hij eindigde in de laatste vijf races niet buiten de top-zes en stond drie keer op het podium. In Valencia won hij. De vijfde plaats in het felbetwiste Moto2-kampioenschap deed geen recht aan wat Martin had laten zien, maar was wel het gevolg van de risico’s waar coureurs door corona aan blootgesteld werden.

Martin doorliep zijn opleiding in dienst van KTM en leek een grote toekomst te hebben bij dat merk. Voor 2021 kwam er echter geen plek vrij bij de MotoGP-formatie. KTM gaf de voorkeur aan coureurs die voor hem stonden in de rangorde. Bovendien kon de Oostenrijkse fabrikant wel een ervaren kracht gebruiken na het vertrek van Pol Espargaro. Met Tech3-rijder Danilo Petrucci werd die gevonden.

Martin had de keuze om nog een jaar plaats te nemen in de wachtkamer en ondertussen Moto2 te rijden, maar tegelijkertijd was er best veel belangstelling voor de jonge Spanjaard. Ducati - toch al bezig met een verjongingsslag - haalde het toptalent binnen. Bij Pramac heeft hij komend seizoen de beschikking over het nieuwste materiaal van Ducati.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images