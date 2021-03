Dit is het nieuwe MotoGP-circuit in Hongarije

Het is voor Dorna een lang gekoesterde wens om een MotoGP-race in het oosten van Europa te houden en vanaf 2023 zou dat ook werkelijkheid moeten worden. In de buurt van Debrecen komt een nieuw circuit te liggen dat voldoet aan alle maatstaven. Jarno Zaffelli van Dromo is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe circuit. Hij werkte eerder ook aan de metamorfose van Circuit Zandvoort.

De architecten hebben zich laten inspireren door verschillende circuits, waaronder het TT Circuit van Assen, Suzuka, Termas de Rio Hondo en Phillip Island. De combinatie van die circuits heeft geleid tot een zeer vloeiende lay-out waar de gemiddelde snelheid behoorlijk hoog moet liggen. Ook is het circuit ontworpen om toeschouwers een zo goed mogelijk beeld te geven over de hele baan. Vanaf de grote tribunes moet het mogelijk worden om zo’n beetje het hele circuit te zien.

Het circuit krijgt vijftien bochten en een totale lengte van iets meer dan vijf kilometer. De gemiddelde snelheid moet zo’n 184 kilometer per uur worden. De bouw van het nieuwe circuit moet zo’n 188 miljoen euro gaan kosten. In het tweede kwartaal van dit jaar moet de bouw beginnen waarna de eerste Grand Prix in 2023 op het programma staat.

Twee keer eerder werd er een Grand Prix gehouden in Hongarije. In 1990 en 1992 werd er geracet op de Hungaroring bij Budapest.

Overzicht van het Magyar Nemzethözi Motodrome Foto: Dromo