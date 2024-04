Waar belandt Aldeguer in 2025? "Fabriekssteun en beste Ducati"

Vorige maand maakte Ducati bekend dat Fermín Aldeguer in 2025 debuteert in de MotoGP. De Italiaanse fabrikant bracht echter nog niet naar buiten bij welke renstal de huidige Moto2-rijder geplaatst wordt, iets waar hij zelf ook nog geen duidelijkheid over heeft. "Ik weet nog niet voor welk team ik volgend jaar rij. Ik heb een contract bij Ducati Corse en zij zullen mij op de best mogelijke plek plaatsen", vertelde Aldeguer in Portimão aan Motorsport.com. Wel beschikt hij naar eigen zeggen over een fabrieksmotor van Ducati. "Dat gebeurt in ieder geval met maximale fabriekssteun en de best mogelijke motorfiets."

Op basis van die laatste uitspraak zijn er in de huidige situatie twee mogelijke werkgevers voor Aldeguer: het fabrieksteam van Ducati en satellietteam Pramac. Een plekje in het laatstgenoemde team zou het meest logisch zijn, ook omdat die renstal vaker ingezet wordt als opleidingsteam voor het fabrieksteam. Recent werd echter ook duidelijk dat het nog niet helemaal zeker is dat Pramac in 2025 doorgaat met Ducati. Er is weliswaar een overeenkomst die tot en met 2026 doorloopt, maar de formatie van Paolo Campinoti heeft een ontsnappingsclausule die het mogelijk maakt om over te stappen naar een andere fabrikant.

Fermín Aldeguer werd vierde in Portimão, ondanks een dubbele long lap-straf. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac heeft inmiddels aanbiedingen van Yamaha en KTM ontvangen om als satellietteam voor een van deze merken aan de slag te gaan. Een bron binnen het team gaf recent al aan dat men graag verder gaat met Ducati, maar er lijkt wel sprake van enige frictie. Het is mogelijk dat Ducati in 2025 en 2026 slechts één fabrieksmotor levert aan Pramac, zodat ook VR46 of Gresini een fabrieksmotor ontvangen. Dit kan weer gevolgen hebben voor Aldeguer. Als Pramac in 2025 inderdaad maar één fabrieksmotor kan inzetten, dan neemt de kans van Aldeguer op een actuele motorfiets af tot 50 procent.

Volledige focus op titelstrijd in Moto2

Ondanks de onduidelijkheid over zijn team voor 2025 heeft Aldeguer dus wel de zekerheid dat hij volgend jaar de stap naar de MotoGP zet. De aankondiging op 19 maart kwam eerder dan eigenlijk het plan was. "Het zou eigenlijk later naar buiten komen. Eerlijk gezegd denk ik echter dat het beter was om het zo snel mogelijk te doen om zo de druk te verminderen", zei de 18-jarige Spanjaard. "Ducati wil dat ik als Moto2-kampioen naar de MotoGP promoveer en op deze manier is het voor mij makkelijker om rustig te blijven. Er was enorm veel media-aandacht en daar ben ik trots op, maar op deze manier hebben we het probleem zo snel mogelijk verholpen."

Met de zekerheid over zijn promotie naar de MotoGP kan Aldeguer zich nu volledig focussen op de titelstrijd in de Moto2. Hij geeft aan hier op twee manieren van te profiteren. "Vooral om wat rustiger te zijn, maar ook om het als motivatie te gebruiken, om te laten zien dat ik me ga meten met de beste rijders ter wereld en om in zekere zin te zeggen: hier zijn we", verklaart de rijder uit Murcia, die na twee races op de elfde plaats staat met dertien punten. "Maar het gaat vooral om de rust die je ervaart doordat je weet waar je volgend jaar rijdt, zodat je je dit jaar kan focussen op de strijd om de wereldtitel. Iedere rijder had graag dit graag voor de seizoensstart naar buiten gebracht."