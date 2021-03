MotoGP-rookies 2021: Wie is Lorenzo Savadori?

Zoals gezegd, Savadori is een beetje een buitenbeentje in de MotoGP. Hij heeft niet bepaald dezelfde aanloop gehad als de andere debutanten en is daarnaast al 27 jaar oud. Zijn route door de Grand Prix-paddock was bovendien niet zo imposant als andere rookies, maar de waardering van Aprilia leverde hem het zitje naast Aleix Espargaro op. Wat hij wel gemeen heeft met de andere rijders is dat hij actief was in de Red Bull Rookies Cup. In 2007 scoorde hij een tweede plaats in die talentencup. Johann Zarco werd kampioen.

Geen verpletterende indruk

Een jaar later schreef Savadori het Italiaanse en Europese 125cc-kampioenschap op zijn naam. Dat was het entreeticket naar de Grand Prix-paddock, maar daar kon hij zijn draai in eerste instantie niet vinden. De coureur reed al die tijd overigens wel voor Aprilia. In drie seizoenen – waarvan twee volledig – was de oogst van Savadori behoorlijk mager en werd hij bedankt voor bewezen diensten. De man uit Cesena maakte de overstap naar de Superstock 1000 Cup. Na omzwervingen bij diverse teams kwam hij in 2015 weer uit bij Aprilia.

Op een motorfiets van de fabrikant uit Noale won Savadori het Superstock 1000-kampioenschap. Hij stond met uitzondering van de slotmanche in alle wedstrijden op het podium, vier daarvan won hij er. Aprilia runde in die tijd nog een eigen team in het WK Superbikes en in 2016 debuteerde Savadori bij IodaRacing. In dat kampioenschap groeide Savadori uit tot een vaste waarde in de top-tien en zijn debuutseizoen sloot hij ook af met een tiende plaats in het kampioenschap.

Broodrijder bij Aprilia

Daar bleef hij de jaren daarna zo’n beetje hangen. In 2017 werd hij elfde, een jaar later werd hij weer tiende. Aprilia trok daarna de stekker uit het project om meer geld te steken in de MotoGP-fiets, die tot dan toe weinig succesvol was. Savadori vervolgde zijn loopbaan in het Italiaanse Superbike-kampioenschap. In 2019 was hij meteen succesvol met een tweede plaats in het felbetwiste kampioenschap. Aprilia beloonde Savadori met een job als testrijder bij het MotoGP-team, ook al had hij geen relevante ervaring op dergelijke prototypes. In 2020 werkte Savadori weer een sterk seizoen af in het Campionato Italiano Velocità. Hij werd deze keer kampioen door Ducati MotoGP-testrijder Michele Pirro te verslaan.

In zijn rol als testrijder bij Aprilia had hij inmiddels wat uren gemaakt, maar aan het eind van het jaar werd Savadori gepromoot tot racer bij het merk. Drie races mocht hij rijden op de plaats van Bradley Smith. De Brit had op zijn beurt de plaats overgenomen van Andrea Iannone, die door een dopingovertreding een lange schorsing kreeg. Smith combineerde zijn rol als racer ook met een functie als testrijder en Aprilia kwam daarmee in de knel. Met Savadori op de machine kon het merk hem echt goed testen en evalueren voor een zitje in het nieuwe seizoen.

Bij de teampresentatie in Qatar maakte het team bekend dat Savadori dit seizoen de vaste MotoGP-rijder wordt. Teambaas Massimo Rivola noemde het een ‘bedrijfsbeslissing’. In werkelijkheid kon het team geen goed alternatief vinden. Het is de vraag of Savadori het hele seizoen gaat rijden, zeker na het nieuws dat Andrea Dovizioso een privétest gaat doen met het merk. Voorlopig is Savadori de atypische debutant in het MotoGP-deelnemersveld.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images