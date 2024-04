Na de vrijdag van het MotoGP-weekend op het Circuit of the Americas zit Marc Márquez er goed bij. De Spanjaard werd in de tweede training derde, achter de snellere Jorge Martín en Maverick Viñales. Volgens Márquez betekent dit niet dat het een makkelijk weekend wordt. "Het is een ding om met de Ducati een weg te vinden door deze [langzamere] bochten. Ik heb me daar eerst op geconcentreerd en stukje bij beetje leerde ik hoe dat moest. Ik werd daar ook sneller van", aldus de 31-jarige coureur.

In zijn MotoGP-carrière was Márquez vaak succesvol in Texas. Destijds was het nog met een Honda en op die machine wist hij precies de bochten goed aan te snijden. Of dat nu ook lukt is dus nog een zoektocht, al ziet de rijder al wel dat de Ducati steeds meer bij hem past. "Het gaat stapje voor stapje meer op instinct. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl, maar ik leer steeds beter een rijstijl te gebruiken die bij de Ducati past", verklaart de Gresini-man. "Het is wel zo dat de eerste training voor mij daardoor een stuk lastiger is. Je bent gewend om op een bepaalde manier over het circuit heen te gaan, nu moet dat anders. Zo gauw je de nieuwe lijn hebt ontdekt, dan ben je eerst wat langzamer, maar daarna pas je je aan. Dat heb ik vrijdag gedaan."

Volgens Márquez was het ook prettig dat Gresini zo betrokken was bij zijn gewenningsproces op COTA. "Dat was iets heel groots!", lacht de meervoudig wereldkampioen. "Ik ben daar heel erg blij mee. We begonnen niet met een heel goed gevoel, ik voelde me zelfs in Portimão beter dan hier. We hebben daar goed op ingespeeld en in de tweede training voelde ik me beter. Ik reed ook constanter, vooral in de tweede run. We moeten nu bezig met de details, maar ik verwacht - en ik denk dat weinigen dat voorspelden - dat er twee coureurs sneller gaan zijn."