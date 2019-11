Oliveira verklaart megacrash in vierde training GP Australië

De wind speelde zaterdag een belangrijke rol op Phillip Island. Rijders kwamen maar beperkt in actie tijdens de derde vrije training en tijdens de vierde vrije training was de wind zo mogelijk nog sterker. Oliveira ging hard onderuit in bocht 1 toen hij aan de linkerkant naast de baan raakte door een windvlaag. De Portugees werd in het medisch centrum onderzocht en er werden geen breuken geconstateerd.

Oliveira verklaarde dat de crash vooral veroorzaakt werd omdat de windrichting “compleet veranderd” was sinds de derde training. “Ik zat in de slipstream van [Johann] Zarco en ik zat iets te ver naar de linkerkant van de baan. Ten opzichte van de ochtend was de wind in de middag volledig gedraaid en kwam die toen van rechts op het rechte stuk. Ik ging van m’n gas om Johann voorbij te laten, ik remde en ging daarbij helemaal naar links. De wind duwde me gewoon van het circuit af. Verder kan ik er weinig over zeggen.”

Hoewel hij zonder al te grote kleerscheuren uit de crash kwam, is Oliveira nog niet fit verklaard voor de race. Zondag moet hij een nieuwe medische test doen alvorens hij toestemming krijgt om te racen. “In het medisch centrum hebben ze gecheckt of er niets gebroken was in m’n hand, maar ze hebben me niet fit verklaard. Ik moet morgen laten zien dat ik m’n hand dicht kan doen en dan mag ik rijden. De rest voelt prima, al doet m’n schouder ook een beetje pijn. Ik hoop dat ik morgen wakker word en dat het dan goed gaat.”

Mede door de crash van Oliveira werd de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië verplaatst naar zondag.

Met medewerking van Oriol Puigdemont