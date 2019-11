Rossi staat achter beslissing: “Dit was niet veilig”

Na tweederde van de vierde vrije training op het Phillip Island Grand Prix Circuit besloot de wedstrijdleiding de sessie te onderbreken om in conclaaf te gaan met de rijders. Een crash van Miguel Oliveira was aanleiding voor deze bijeenkomst, de Portugees werd aan het eind van het rechte stuk van de baan geblazen en ging op hoge snelheid onderuit. Na een ingelaste bijeenkomst van de Safety Commission werd besloten de actie op zaterdag niet te hervatten.

Rossi kon zich vinden in die beslissing: “Het probleem is dat het te hard waaide en dat het heel moeilijk is om te voorspellen wat de wind doet. Het verandert continu en is heel agressief. De omstandigheden zijn te gevaarlijk op dit circuit, het is heel snel en heel moeilijk. We hebben het besproken en een beslissing genomen. Iedereen had de wind verwacht vandaag, we hebben het in de vierde training bekeken, maar dit was niet veilig.

Gevraagd waar hij de grootste problemen had, zei Rossi: “Vooral op de stukken waarop je richting de oceaan rijdt, de laatste bocht en het hele rechte stuk waar Oliveira crashte. Daar komt de wind van de zijkant, het zijn vooral vlagen. Je komt op hoge snelheid aan en weet niet wat er gaat gebeuren. Bocht 3 was ook gevaarlijk.” Na overleg is besloten dat de kwalificatie zondagochtend alsnog verreden wordt, mits de weersomstandigheden het toelaten. “Alles hangt af van de omstandigheden”, voegde Rossi toe. “Het is geen probleem als de wind normaal is.”

Viñales: “Veiligheid staat voorop”

Maverick Viñales was de snelste man in de eerste drie vrije trainingen op Phillip Island. Hoewel de coureur dacht dat er gereden zou kunnen worden, stelt hij dat veiligheid in ieder geval vooropgesteld moet worden: “Er was een kleine mogelijkheid om te rijden, maar we moeten duidelijk zijn en slim omgaan met onze veiligheid. Daar moeten we eerst naar kijken. Het is heel gemakkelijk om een fout te maken met veel schade. Het is niet eenvoudig om met 340 kilometer per uur de eerste bocht in te sturen, zeker niet met deze wind. Het was een bewuste keuze om vandaag niet verder te gaan, morgen moeten we opnieuw kijken. Ik ben tot nu toe erg tevreden en heb vertrouwen.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont