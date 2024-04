Oliveira vindt MotoGP “te makkelijk” lijken voor televisiekijkers

“Als je je in een sport verdiept, dan begrijp je wat het betekent en begrijp je dat het niet zo eenvoudig is als het op tv lijkt. Dat kunnen we in de MotoGP ook wel gebruiken”, vertelde Miguel Oliveira tijdens een evenement in de NASCAR-faciliteit van zijn werkgever Trackhouse Racing in Concord, North Carolina. De Portugees ging daar in op de vraag hoe verdieping in een sport voor meer begrip kan zorgen. In zijn ogen heeft de MotoGP dat ook nodig, doordat het er op televisie momenteel te makkelijk uitziet. “De mensen die ons live kunnen zien, begrijpen denk ik dat het moeilijk is. Maar vanuit huis lukt dat niet. Ik denk dat het er op televisie tegenwoordig te gemakkelijk uitziet.”

Oliveira trekt deze conclusies nadat hij zelf veel te weten is gekomen over NASCAR tijdens zijn bezoek aan de faciliteiten van Trackhouse Racing. De vijfvoudig MotoGP-racewinnaar gaf toe dat hij weinig wist van de Amerikaanse raceklasse, waarin de rijders in zijn ogen alleen maar linksaf moeten sturen. Tijdens het bezoek aan de fabriek en de rondjes die hij in de simulator mocht draaien, kwam het besef dat er veel meer bij komt kijken dan hij vooraf had verwacht. Ook waren de auto's veel complexer dan hij dacht voordat hij kennismaakte met de sport.

“We hebben een mooi inkijkje gekregen in waar NASCAR echt om draait en ik ben er positief door verrast. Ik mocht de NASCAR-auto besturen voor een pitstop en dat heeft mijn dag gemaakt”, vertelde Oliveira over dat bezoek. “Ik dacht dat de jongens die in de auto zaten alleen maar bochten naar links maakten, meer niet. Ik had geen idee hoe complex de balans van de auto is, van de aerodynamica van de auto en hoe weinig ze technisch gezien aan de auto kunnen doen en hoeveel werk dat met zich meebrengt voor wat betreft het uit elkaar halen van het frame, alles opnieuw in elkaar zetten en gedetailleerd afmeten voor de lasers. We mochten ook in de simulator rijden en daar kun je echt voelen hoe moeilijk het is om daar competitief te zijn.”