Kwalificatie GP van Australië afgelast door extreem harde wind

De vierde vrije training op het circuit van Phillip Island werd na zo’n zeventien minuten onderbroken vanwege de harde wind op het circuit. Even daarvoor vond er een forse crash plaats voor Tech 3 KTM-rijder Oliveira in aanloop naar de snelle Doohan-bocht. De Portugees werd al voor de remzone van de baan geblazen en kwam op het gras terecht. Uiteindelijk kon de coureur een valpartij niet meer vermijden, hij vloog op hoge snelheid door de grindbak. Na onderzoek in het medisch centrum bleek Oliveira ongedeerd te zijn, maar het incident zorgde er uiteindelijk wel voor dat de sessie stilgelegd werd.

MotoGP-rijders werden naar het kantoor van IRTA geroepen na de rode vlag om overleg te plegen over het vervolg van de sessies. Na enige tijd bleek dat een ruime meerderheid van de coureurs het niet zag zitten om op zaterdag nog te rijden. “Het ziet er hier niet heel slecht uit, maar op het circuit is het te gevaarlijk”, zei Karel Abraham in gesprek met MotoGP.com. “We hebben daarom besloten om vandaag niet meer te rijden.” Vooral het einde van het rechte stuk - waar Oliveira crashte - zou een probleem zijn aangezien coureurs daar geen bescherming van de tribunes meer genieten.

Zondagochtend komen rijders en de wedstrijdleiding weer bijeen om te bekijken of de kwalificatie dan nog verreden kan worden. In dat geval zal deze plaatsvinden van 1.20u tot 2.00u Nederlandse tijd (zomertijd). De warm-up wordt als gevolg daarvan verschoven naar 0.50u Nederlandse tijd. Mochten omstandigheden het dan niet toelaten, wordt de grid bepaald op basis van de gecombineerde uitslag van de eerste drie vrije trainingen. In dat geval start Yamaha-coureur Maverick Viñales van pole-position in de race die om 5.00 uur Nederlandse wintertijd begint.

Marc Marquez had zaterdagmiddag de snelste tijd op het moment dat de vierde vrije training stilgelegd werd.