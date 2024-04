Aprilia heeft betere motor nodig om sterke MotoGP-rijders te lokken

Aprilia heeft dit jaar met Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Miguel Oliveira en Raúl Fernández vier rijders in dienst wiens contract na het huidige MotoGP-seizoen afloopt. Dat geldt overigens ook voor het merendeel van de rijders van andere fabrikanten, waardoor mogelijk de nodige verschuivingen gaan plaatsvinden. De Italiaanse fabrikant is momenteel echter nog niet bezig met de rijdersmarkt, zegt Massimo Rivola. "Allereerst zijn we blij met onze vier rijders, maar natuurlijk liggen we niet te slapen. We moeten dus kijken wat de situatie op de markt is en dan zullen we zien", vertelt de CEO van Aprilia. "De prioriteit is om de motor beter te maken, dan worden we ook sterker op de rijdersmarkt."

De afgelopen jaren heeft Aprilia grote stappen gezet met de RS-GP, dat nu een van de competitiefste pakketten van de MotoGP is. Toch denkt het merk uit Noale dat er meer nodig is om toprijders te overtuigen de overstap te maken. Zo is Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021, al gelinkt aan een overstap naar Aprilia. De Fransman is niet tevreden over de ontwikkeling bij Yamaha en wil graag op korte termijn al een knoop doorhakken over zijn toekomst. Rivola benadrukt echter dat Aprilia niet direct van plan is om hetzelfde te doen. "We nemen de tijd, we hebben geen haast. Ik ben niet geobsedeerd door het kiezen van rijders, maar meer door het leveren van een betere motorfiets."

Zoals gezegd lopen de contracten van alle huidige Aprilia-rijders eind 2024 af. Espargaró lijkt als een van de steunpilaren van het MotoGP-project zeker van een contractverlenging, mits de 34-jarige Spanjaard besluit om zijn loopbaan te verlengen. Viñales heeft zichzelf in Portugal een goede dienst bewezen door de sprintrace te winnen en ondanks technische problemen lang mee te doen om het podium in de Grand Prix. Achter de toekomst van Trackhouse-rijders Oliveira en Fernández staan meer vraagtekens, vooral in het geval van de laatstgenoemde Spanjaard. Hij verkeert momenteel in de minst goede vorm, maar rijdt ook als enige op de 2023-versie van de RS-GP. Wel krijgt Fernández later dit seizoen ook de beschikking over de 2024-specificatie.