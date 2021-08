Maverick Viñales tekent eenjarig contract bij MotoGP-team Aprilia

Viñales maakte na de TT van Assen bekend dat hij aan het eind van dit seizoen bij Yamaha zou vertrekken. De coureur werd laatste in de Grand Prix van Duitsland en zette vanaf dat moment het proces in gang om zich uit zijn contract bij Yamaha te werken. Een tweede plaats in Assen kon daar niets meer aan veranderen. In de GP van Stiermarken ging het helemaal mis tussen beide partijen, toen de Spanjaard bewust probeerde om het motorblok op te blazen. Yamaha werd direct geschorst en het is zeer de vraag of we hem dit jaar nog terugzien.

Aan de scheiding lag een vertrouwensbreuk ten grondslag, maar bovenal dat hij niet zijn ‘maximale potentieel’ kon bereiken met de Yamaha M1. Al vrij snel werd de negenvoudig Grand Prix-winnaar in verband gebracht met Aprilia, op de maandag na de Grand Prix van Oostenrijk kwam de bevestiging dat hij in 2022 in Italiaanse dienst rijdt. Daar heeft hij een eenjarige deal getekend, met een optie op een verlenging.

Massimo Rivola, CEO van Aprilia Racing, over zijn nieuwe aanwinst: “We zijn extreem blij aan te kunnen kondigen dat we Maverick Viñales hebben vastgelegd: een rijder van topniveau en een van de puurste talenten in de topklasse. Ik heb er vertrouwen in dat hij, net als Aleix, dit potentierijke project zal omarmen. Lorenzo Savadori blijft een integraal onderdeel van de Aprilia Racing-familie.”

Het betekent dat Savadori zijn racezitje bij Aprilia zoals verwacht kwijtraakt. De Italiaan werd als tussenpaus gehaald toen Andrea Iannone een dopingschorsing kreeg en andere rijders het niet zagen zitten om op de RS-GP te stappen. Andrea Dovizioso sloeg een kans af na zijn vertrek bij Ducati, ook diverse Moto2-rijders lieten de kans op een debuut in de MotoGP schieten. Dat was vanwege het niveau van de RS-GP wel enigszins te verklaren, maar inmiddels is de machine een stuk beter geworden. Aleix Espargaro scoorde dit seizoen zeven top-tien klasseringen in tien races.

Met het aantrekken van Viñales is het zo goed als uitgesloten dat Andrea Dovizioso volgend jaar een plek heeft op de MotoGP-grid. Bij Yamaha heeft men met Franco Morbidelli een waardige vervanger voor Viñales gevonden. Het probleem concentreert zich daar op satellietteam Petronas Yamaha SRT, dat met het vertrek van Morbidelli en Valentino Rossi twee nieuwe coureurs nodig heeft.