Aprilia zit in de lift: “Maar er is nog een lange weg te gaan”

Aprilia maakte zeven jaar geleden haar comeback in de topklasse van de motorsport. De eerste jaren spartelde het merk vooral in de achterhoede, maar de voorbije seizoenen werd progressie geboekt. Voor het seizoen 2021 mocht Aprilia als een van de twee merken een gloednieuwe machine ontwikkelen. De ontwikkeling was voor de overige teams bevroren om de kosten in de coronapandemie niet te hoog te laten worden. Dat pakte in 2021 goed uit voor het Italiaanse merk.

Aleix Espargaro eindigde met grote regelmaat in de top-acht en scoorde het eerste podium van Aprilia in de moderne MotoGP door in Groot-Brittannië als derde te eindigen. De Spanjaard sloot het seizoen af als achtste met 120 punten. “Ja, het was een goed seizoen. Zeker in vergelijking met het verleden”, bevestigt CEO Massimo Rivola. “Als je kijkt naar onze progressie van 2019 naar 2020 en 2021, dan trekken we die lijn hopelijk in 2022 door en verkleinen we het gat naar de kop. We hebben nog steeds een achterstand, dus er is nog een lange weg te gaan.”

Roerig jaar voor Aprilia

Achter de schermen was het een roerig jaar voor de formatie. In februari overleed Fausto Gresini, die tussen 2015 en 2021 het Aprilia-team runde. In de periode daarvoor had de renstal moeite om de tweede machine te bezetten na de dopingschorsing van Andrea Iannone. Diverse MotoGP-rijders, waaronder Andrea Dovizioso, wezen het team af. Lorenzo Savadori kreeg uiteindelijk het zitje, maar werd na het veelbesproken vertrek van Maverick Viñales bij Yamaha vervangen door de Spanjaard. In Imola scoorde Viñales zijn beste resultaat met de achtste plaats, maar hij scoorde in de laatste zes races slechts tweemaal punten.

Rivola is er echter van overtuigd dat de negenvoudig MotoGP-racewinnaar het team verder gaat helpen: “Met Maverick hebben we de races eigenlijk benaderd als een test. We probeerden verschillende onderdelen en afstellingen om beter te begrijpen wat goed voor hem werkt. Daarmee offerden we de resultaten van de races op. Maverick is een supertalent en ik ben ervan overtuigd dat we zijn talent kunnen matchen met onze middelen.”