Viñales baalt dat seizoen afgelopen is: "Zit er net lekker in"

Maverick Viñales won begin dit jaar de Grand Prix van Qatar nog, maar daarna ging het bergafwaarts met de Spanjaard. De relatie met Yamaha liep op de klippen met enkele discutabele momenten. In augustus deed hij een poging het motorblok van zijn Yamaha op te blazen, waarna Viñales op staande voet ontslagen werd en hij direct mocht overstappen naar Aprilia.

De negenvoudig racewinnaar scoorde in de Emilia-Romagna GP de achtste plaats, zijn beste resultaat tot nu toe. Gevraagd naar een samenvatting van zijn seizoen, zei Viñales: “Ik moet zeggen dat ik het spijtig vind dat het seizoen voorbij is. Het liefste zou ik gewoon doorgaan. Mijn seizoen is heel laat begonnen, eigenlijk was het een seizoen om te leren. Ik heb alles moeten leren [bij Aprilia]. Dat heb ik gedaan, ik doe dingen nu op een andere manier en dat is belangrijk. We blijven werken, maar het is een mooie uitdaging. Ik hoop dat december snel voorbijgaat en dat we in februari weer op de motor kunnen stappen."

Na zijn eerste Aprilia-test in augustus zei Viñales dat hij niet eerder in zijn Grand Prix-carrière zo blij was geweest. “Ik ben nu erg blij”, herhaalde hij dat nog eens. “Het leven is goed, het gaat hier in de paddock ook lekker. Dat is heel fijn. Er is veel gebeurd, maar ik kan nog steeds races, ik zit bij een geweldig team en dat is op dit moment het belangrijkste voor mij.”

In het wereldkampioenschap sluit Viñales het seizoen waarschijnlijk af op de negende plaats, net achter teamgenoot Aleix Espargaro.