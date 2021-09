Viñales laat Amerikaanse GP schieten na dodelijk ongeval neefje

Afgelopen weekend werd de motorsport opgeschrikt door het dodelijke ongeval van Dean Berta Viñales. Het 15-jarige neefje van Maverick Viñales nam deel aan de World Supersport 300-race op Jerez, maar verongelukte tijdens de eerste race van het weekend. Met minder dan een week tussen het tragische ongeval en de MotoGP-ronde op het Circuit of the Americas heeft Viñales dan ook besloten om de GP van de Verenigde Staten over te slaan.

Die beslissing van de van Yamaha overgekomen Spanjaard kan op de volledige steun rekenen van het fabrieksteam van Aprilia, zo laat het team weten in een korte verklaring. “Er is minder dan een week verstreken sinds het ongeluk van Dean Berta Viñales, het jonge neefje van Maverick. Dat is niet voldoende tijd om de noodzakelijke sereniteit voor het racen terug te krijgen. Maverick heeft daarom – met de volledige en onvoorwaardelijke steun van Aprilia Racing – besloten om een pauze te nemen van het leren kennen van de motor en het team uit Noale”, leest het statement.

“De gehele familie van Aprilia Racing steunt dit besluit en staat achter Maverick en zijn dierbaren. Er komen andere momenten en andere races om de veelbelovende reis die we samen zijn begonnen te hervatten. Een reis die volledig respectvol moet zijn voor de betrokken mensen en hun gevoelens.”

De GP van de Verenigde Staten zou Viñales’ derde optreden op de RS-GP van Aprilia worden. In Aragon debuteerde hij voor de Italiaanse fabrikant, nadat hij in augustus plotseling vertrok bij Yamaha. In San Marino scoorde hij met P13 zijn eerste punten voor Aprilia, nadat hij zich als tiende kwalificeerde. Wanneer Viñales zich weer meldt bij zijn nieuwe werkgever is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend of Aprilia ervoor kiest om testrijder Lorenzo Savadori in te zetten in Texas.