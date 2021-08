De MotoGP-fabrikant is niet over een nacht ijs gegaan toen het tot de beslissing kwam om Maverick Viñales te schorsen voor de Oostenrijkse GP. Op basis van de telemetrie werd duidelijk dat hij zijn motor ‘onredelijk gebruikt’ had. Daarmee probeerde hij niet alleen de machine te beschadigen, hij bracht ook zichzelf en mogelijk de andere coureurs in gevaar. Uit de data van de race van afgelopen zondag blijkt dat Viñales flink langzamer was dan normaal. Hij was in de laatste vier ronden respectievelijk vijf, zes, vijf en twaalf seconden langzamer voor hij besloot om zijn M1 in de pits te brengen en dus niet te finishen. Deze informatie is redelijk schadelijk, maar nog opvallender zijn de beelden van de laatste ronden die te zien zijn via het YouTube-account van de MotoGP (hier te zien).

Frustraties

Yamaha stuurde donderdag rond het middaguur een verklaring uit die inhoudelijk niet veel duidelijkheid gaf, maar waardoor eigenlijk wel duidelijk is dat Viñales niet meer terugkeert bij Yamaha. Kort na de TT van Assen maakte Yamaha bekend dat Viñales aan het eind van het seizoen vertrekt. Hij leverde zijn contract in terwijl hij eigenlijk nog een jaar had kunnen rijden op de M1. Het lijkt er sterk op dat de rijder overstapt naar Aprilia, al laat de bevestiging daarvan nog even op zich wachten. De episode speelde zich deze week af op de Red Bull Ring, een locatie waar Yamaha de afgelopen jaren meer aparte dingen heeft meegemaakt. Een Yamaha-engineer moest in 2018 openlijk zijn excuses maken aan Viñales en Valentino Rossi omdat de motor dat jaar voor geen meter werkte. Een opvallende gebeurtenis, aangezien de Japanners in hun eer aangetast werden.

Terug naar deze week. Diverse bronnen in de paddock, waaronder verschillende rijders, hebben in gesprek met Motorsport.com bevestigd dat Viñales onverantwoord reed in de laatste ronden. Hij dreef het toerental van de Yamaha zonder enige reden op. “Hij had de koppeling vast en het blok sloeg op hol”, zijn de getuigen het eens. Motorsport.com heeft vernomen dat Maverick tijdens het weekend melding heeft gemaakt van een probleem met een van zijn motoren. De M1 werkte niet naar behoren, maar de monteurs hebben het blok niet vervangen. Aan het begin van de tweede formatieronde, de eerste race werd stilgelegd vanwege een rode vlag, was er vervolgens een probleem met de motor van Viñales. Hij moest vanuit de pitstraat starten omdat hij op de grid niet van zijn plek kwam. Volgens de Japanse fabrikant moest niet alleen de M1 het ontgelden, maar ook een scooter waarmee hij zich doorgaans voortbeweegt door de paddock was het mikpunt van frustratie.

"Hij heeft niet de juiste mensen om zich heen"

“Na dit gebeuren is het lastig voor te stellen dat Maverick ooit nog op een Yamaha stapt”, zegt een insider bij Yamaha in gesprek met deze site. “Het is spijtig, het is een goede jongen. Maar hij heeft niet de juiste mensen om zich heen”, voegt een andere stem toe. Viñales heeft zich vooralsnog niet uitgesproken over het voorval. “Ik begrijp niet dat hem dit weer overkomen is”, laat een insider weten. Hij refereert daarmee aan de situatie in 2012 toen Viñales het eenzijdige besluit nam om huiswaarts te keren tijdens de Grand Prix van Maleisië. Ook dat was een manier om een vertrek bij Avintia te forceren.

Viñales heeft al heel wat veranderingen meegemaakt waardoor een stabiele situatie voor de coureur eigenlijk altijd uitgebleven is. Hij is de afgelopen jaren diverse keren verhuisd, sinds enkele maanden is hij weer terug in zijn geboorteplaats waar hij enkele maanden geleden voor het eerst vader is geworden. Kort voor de start van het wereldkampioenschap in 2020 nam hij een nieuwe manager in de arm. Hij vertrok bij Paco Sanchez, die hem in 2012 nog overtuigde om toch terug te keren naar Maleisië en het contract te herzien. De belangen van Viñales worden tegenwoordig behartigd door Giovanni Balestra, een directeur bij brillenfabrikant Oakley. Dat is een van de grote sponsoren van Yamaha, maar ook van andere teams en rijders in het kampioenschap. De eerste deal die de Italiaan voor Viñales ‘scoorde’ was het vertrek bij Yamaha, naar verwachting komt daar voor het eind van dit jaar een overeenkomst met Aprilia bij. Dat zal een eenjarige deal worden.

Balestra heeft een ‘mooie’ klus aan Viñales, niet eerder heeft hij op zakelijk vlak voor zo’n uitdaging gestaan. Het forceren van het vertrek bij Yamaha was niet eenvoudig met alle elementen die in het nadeel van Viñales speelden. Op dit moment heeft Viñales nog niet van zich laten horen, hij heeft enkel een foto van zichzelf geplaatst op Instagram. “Ik geef uitleg zodra dat mogelijk is”, schreef hij terwijl de motoren op de achtergrond over de Red Bull Ring vliegen.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images