Viñales snelste tijdens testdag Misano, Morbidelli slaat over

Twee dagen na de Grand Prix van San Marino was de MotoGP terug op Misano voor de eerste en enige testdag die dit jaar tijdens het seizoen wordt gehouden. Franco Morbidelli, die zondag op dominante wijze zijn eerste overwinning in de MotoGP behaalde, ontbrak echter. De 25-jarige Italiaan had last van zijn maag. Ook Tech3-rijder Iker Lecuona was niet van de partij. KTM achtte de Spanjaard, die aan zijn eerste volledige seizoen op het hoogste niveau bezig is, nog te onervaren om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelingswerk.

In de ochtendsessie was KTM-fabrieksrijder Pol Espargaro nog de snelste man. Hij liet voor de pauze een 1.32.054 noteren, waarmee hij een tiende van een seconde sneller was dan Joan Mir (Suzuki), Francesco Bagnaia (Pramac) en Alex Rins (Suzuki). Viñales begon de dag met een 1.32.319, maar zou aan het einde van de middag tot een 1.31.532 komen, waarmee hij bovenaan eindigde in de gecombineerde tijdenlijst. Takaaki Nakagami (LCR Honda) en Johann Zarco (Avintia) reden de tweede en derde tijd van de dag, met respectievelijk een 1.31.803 en een 1.31.899, terwijl Espargaro met zijn tijd uit de ochtend nog op P4 eindigde.

Het Yamaha-fabrieksteam verscheen dinsdag met de meest in het oog springende update op het circuit. Viñales en Valentino Rossi kwamen in actie met een grote nieuwe uitlaat, die voor een beter rijgedrag en meer vermogen moet zorgen. Het tweetal probeerde ook een nieuw chassis uit, maar naar verluidt vond geen van beide dat het een grote stap vooruit betrof. Nakagami, die een crash meemaakte in de ochtendsessie, mocht voor het eerst de 2020-Honda uitproberen en werkte verder aan de 2019-specificatie van de motor, waar de Japanner afgelopen weekend zijn handen vol aan had op het hobbelige circuit van Misano.

Zarco beleefde een uur voor het einde van de dag een vreemd moment aan het einde van de pitstraat, waarbij op een of andere manier de kuip van zijn Ducati beschadigd raakte. Korte tijd later veroorzaakte Zarco’s teamgenoot Tito Rabat een rode vlag. De krachtbron van de Spanjaard begaf het bij het uitkomen van de laatste bocht, waarop de baan moest worden geïnspecteerd op olie. Bagnaia kwam vanwege zijn gebroken been alleen in de ochtend in actie en was uiteindelijk achter Alex Rins en Joan Mir zevende in de gecombineerde tijdenlijst. Leider in het kampioenschap Andrea Dovizioso, die eveneens alleen in de morgen reed, klokte de achtste tijd van de dag, terwijl Fabio Quartararo (Petronas SRT) en Brad Binder (KTM) de top-tien completeerden.