Dovizioso maalt niet om WK-leiding: “Was aan het worstelen”

Op vrijdag en zaterdag werd al duidelijk dat Dovizioso in Misano waarschijnlijk geen vuist kon maken tegen het dominante Yamaha-blok. In de trainingen was de coureur flink langzamer en ook het racetempo was niet bepaald veelbelovend. Uiteindelijk was het voor Ducati een weekend om snel te vergeten, ware het niet dat de uitstekende Francesco Bagnaia zijn eerste MotoGP-podium scoorde op de satellietmachine. “Ik was tijdens de race aan het worstelen en ik had niet verwacht dat ik aan de leiding zou staan in het kampioenschap, zeker niet na een slecht resultaat als dit”, legde Dovizioso uit. “Het is een heel vreemd kampioenschap. Ik moet Pecco [Bagnaia] feliciteren, hij zat de eerste ronden bij mij in de buurt maar reed gewoon weg. Hij was de banden erg goed aan het managen.”

Het was weer hetzelfde liedje voor Dovizioso, die de achterbanden niet aan het werk kreeg. “Ik ben er niet in geslaagd om mijn rijstijl te veranderen op een manier die werkt met deze achterband. Ik moet dingen veranderen en dat probeer ik ook. Ik probeer andere lijnen te rijden en de voorrem meer te gebruiken. Ik blijf het proberen en ik ben blij dat we hier een dag kunnen testen om daar meer focus op te leggen”, verklaarde de man uit Forli. “Het is geen goede situatie, ik ben hard aan het pushen. De consequentie daarvan is dat ik veel tijd verlies. Het is aan ons om tijdens de test een oplossing te vinden.”

Dovizioso heeft in het klassement nu een voorsprong van 6 punten op Fabio Quartararo. De derde plaats in het kampioenschap wordt nog altijd bezet door Pramac Ducati-rijder Jack Miller.